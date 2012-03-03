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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۴:۲۷

با صدور بیانیه ای/

جبهه متحد اصولگرایان یزد حضور مردم در انتخابات را ستود

جبهه متحد اصولگرایان یزد حضور مردم در انتخابات را ستود

یزد - خبرگزاری مهر: جبهه متحد اصولگرایان استان یزد با صدور بیانیه‌ ای، حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ستود.

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه متحد اصولگرایان در استان یزد با صدور بیانیه‌ ای مشارکت گسترده و بی ‌نظیر مردم استان یزد در انتخابات را تبریک گفت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: خروش ملت بزرگ ایران بار دیگر برج و باروی خیبریان را در هم شکست و دل ‌های مشتاق مسلمین و آزادمردان جهان را در آستانه حرکت بزرگ تاریخ امیدی دوباره بخشید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سرزمین سلمان فارسی مأمن شیفتگان خاندان عصمت و طهارت، رسالت تاریخی خود را در هدایت قلوب منتظران به سرانجام رسانید و نشان داد که هر کجا اراده کفر و استکبار، آزادگی این ملت شریف را نشانه بگیرد، سرانجامی جز ذلت نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: جبهه متحد اصولگرایان یزد این پیروزی بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و نایب بر حق ایشان، حضرت امام خامنه‌ ای که هدایت این کشتی عظیم را حکیمانه به دست پرتوان خود دارد و حضور مردم شریف تبریک گفته و سربلندی مردم غیور ایران را در همه عرصه‌ ها و زمان ‌ها خواستاریم.

کد مطلب 1549959

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