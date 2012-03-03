جبهه متحد اصولگرایان یزد حضور مردم در انتخابات را ستود

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه متحد اصولگرایان در استان یزد با صدور بیانیه‌ ای مشارکت گسترده و بی ‌نظیر مردم استان یزد در انتخابات را تبریک گفت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: خروش ملت بزرگ ایران بار دیگر برج و باروی خیبریان را در هم شکست و دل ‌های مشتاق مسلمین و آزادمردان جهان را در آستانه حرکت بزرگ تاریخ امیدی دوباره بخشید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سرزمین سلمان فارسی مأمن شیفتگان خاندان عصمت و طهارت، رسالت تاریخی خود را در هدایت قلوب منتظران به سرانجام رسانید و نشان داد که هر کجا اراده کفر و استکبار، آزادگی این ملت شریف را نشانه بگیرد، سرانجامی جز ذلت نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: جبهه متحد اصولگرایان یزد این پیروزی بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و نایب بر حق ایشان، حضرت امام خامنه‌ ای که هدایت این کشتی عظیم را حکیمانه به دست پرتوان خود دارد و حضور مردم شریف تبریک گفته و سربلندی مردم غیور ایران را در همه عرصه‌ ها و زمان ‌ها خواستاریم.