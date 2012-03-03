به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شمارش آرا در هر چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر، تکلیف افراد راه‌یافته به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

در حوزه انتخابیه دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد و در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم دکتر عبدالکریم جمیری با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.

همچنین در حوزه‌های انتخاباتی دیر، کنگان و جم حجت الاسلام شیخ موسی احمدی و در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان نیز حجت‌الاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی حائز بیشترین تعداد آرا شدند.

هر چهار نماینده انتخاب‌شده با توجه به کسب بیش از یک‌چهارم آرای اخذ شده در دور اول راهی مجلس شدند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، حجت الاسلام احمدی و دکتر جمیری کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه متحد اصول گرایان در استان بوشهر هستند.