شاهین محمد صادقی نماینده مردم کازرون در مجلس نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام شمارش آرای حوزه انتخابیه کازرون شاهین محمد صادقی با کسب اکثریت آراِء به بهارستان راه یافت.
حوزه انتخابیه کازرون در مجلس شورای اسلامی یک کرسی دارد.
محمد صادقی در دوره هفتم مجلس نماینده این شهرستان بوده است.
شیراز - خبرگزاری مهر: شاهین محمد صادقی توانست با کسب بیشترین رأی مأخوذه به عنوان نماینده مردم کازرون به مجلس نهم راه یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام شمارش آرای حوزه انتخابیه کازرون شاهین محمد صادقی با کسب اکثریت آراِء به بهارستان راه یافت.
حوزه انتخابیه کازرون در مجلس شورای اسلامی یک کرسی دارد.
محمد صادقی در دوره هفتم مجلس نماینده این شهرستان بوده است.
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