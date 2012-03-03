شاهین محمد صادقی نماینده مردم کازرون در مجلس نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام شمارش آرای حوزه انتخابیه کازرون شاهین محمد صادقی با کسب اکثریت آراِء به بهارستان راه یافت.

حوزه انتخابیه کازرون در مجلس شورای اسلامی یک کرسی دارد.

محمد صادقی در دوره هفتم مجلس نماینده این شهرستان بوده است.