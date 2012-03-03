126هزار نفر در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین در انتخابات مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اخبار رسیده تا این لحظه، در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه و هرسین بیش از 126 هزار نفر در رای گیری مجلس نهم شرکت کرده اند.

در این حوزه، وحید احمدی از مجموع کل آرا، 33 هزار و 90 رای را به خود اختصاص داده است و بیش از یک چهارم آرا را به دست آورده است.

براساس این گزارش، حجت الاسلام وحید احمدی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه است که سابقه یک دوره نمایندگی مجلس در دور سوم را در کارنامه کاری خود دارد و مدتی نیز به عنوان سفیر ایران در کشور مراکش دارای مسئولیت بوده است.

محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر شد

در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر، محمد ابراهیم محبی، از مجموع 55 هزار و 400 رای، موفق شده است که 19 هزار و 276 رای را به خود اختصاص دهد.

بنابراین محبی نیز موفق شده است که بیش از یک چهارم آرا را در این حوزه انتخابیه به دست آورد.

براساس این گزارش، محمدابراهیم محبی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه است.

ناکامی نمایندگان فعلی کرمانشاه در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم

در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو نیز علی جلیلیان بالاترین آرا را به خود اختصاص داده و موفق شده است که بیش از یک چهارم آرا را به خود اختصاص دهد.

بعد از جلیلیان، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده فعلی این شهرستان قرار دارد.

براساس این گزارش، اکثریت نمایندگان فعلی استان کرمانشاه در مجلس از گردونه رقابتهای این دوره خارج و یا رد صلاحیت شده اند که می توان به رد صلاحیت فتح الله حسینی، نماینده فعلی شهرستان پاوه و اورامانات اشاره کرد.