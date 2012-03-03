الله وردی دهقان در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا نماینده مجلس نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر،پس از پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا الله وردی دهقان با کسب بیشترین آرای ماخذه توانست وارد مجلس نهم شورای اسلامی شود.
الله وردی دهقان کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در ورزقان و خاروانا است.
تبریز-خبرگزاری مهر:پس از اتمام شمارش آرا ، الله وردی دهقان در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا وارد مجلس نهم شد.
به گزارش خبرنگار مهر،پس از پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا الله وردی دهقان با کسب بیشترین آرای ماخذه توانست وارد مجلس نهم شورای اسلامی شود.
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