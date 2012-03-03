به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری 45 هزار و 569 نفر شرکت کردند که از این تعداد 5 هزار و 315 نفر برای مصاحبه به دانشگاه‌های کشور معرفی و در نهایت 2 هزار و 800 نفر پذیرفته شدند.

فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی مرحله پذیرش‌ رشته ‌محلهای جدید و افزایش ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 90 روز 4 اسفند منتشر شد و پذیرفته شدگان می توانستند در روزهای 3 یا 6 اسفند با مراجعه به مراکز آموزشی ثبت نام کنند.

کارنامه داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.