اسدی از حوزه انتخابیه مشگین شهر در مجلس ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فعلی این شهرستان در رقابت تنگاتنگ به رقیب خود با کسب 25 هزار و 840 رای، از این حوزه انتخابیه برای دومین بار راهی مجلس شد.

ملکی که تا آخرین لحظات با آرا مساوی و حتی در مواقعی از رقیب خود پیش افتاده و بارها هوادارانش را روانه خیابانها کرده بود، در پایان؛ صحنه انتخاباتی را با اختلاف بسیار کمی به نماینده فعلی مردم مشگین شهر واگذار کرد.

این نامزد انتخاباتی در این رقابت 24 هزار و 430 رای کسب کرد. محمود عباس زاده نیز در این حوزه انتخابیه با حدود 19 هزار رای سوم شد.

حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر تنها یک نماینده روانه مجلس شورای اسلامی می کند.