بروجردی برای چهارمین بار نماینده شد/ انتخاب نفر بعدی به دور دوم کشید

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شمارش آرا در شهرستان بروجرد علاء الدین بروجردی برای چهارمین دوره به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

همچنین با توجه به اینکه هیچ کدام از نفرات بعدی حائز 25 درصد آرای ماخوذه نشدند کار انتخاب نماینده بعدی بروجرد و اشترینان نیز به دور دوم کشیده شد.

مطابق این گزارش بهرام بیرانوند و هادی مقدسی در دور دوم انتخابات بروجرد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

علاء الدین بروجردی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان لرستان بوده است.