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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

نتیجه شمارش آرا/

تکلیف یک نماینده خرم آباد مشخص شد/ انتخاب نفر بعدی به دور دوم کشید

تکلیف یک نماینده خرم آباد مشخص شد/ انتخاب نفر بعدی به دور دوم کشید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی ایرج عبدی در همان دور اول انتخابات به عنوان نماینده اول مرکز لرستان به مجلس نهم راه یافت.

مطابق این گزارش با توجه به اینکه هیچ کدام از نفرات بعدی حائز 25 درصد آرای ماخوذه نشدند کار انتخاب نماینده بعدی خرم آباد و دوره چگنی نیز به دور دوم انتخابات کشیده شد.

در این راستا ابراهیم آقامحمدی و محمدرضا ملکشاهی راد دو کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان برای انتخاب دیگر نماینده استان راهی دور بعدی انتخابات شدند.

اولین کاندیدای منتخب مرکز لرستان در این دوره از انتخابات در لیست جبهه ایستادگی قرار داشته است.

کد مطلب 1549975

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