نتیجه انتخابات در 6 حوزه لرستان/ انتخاب 3 نماینده به دور دوم کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت نتایج شمارش آرا در هفت حوزه انتخابیه استان لرستان به شرح ذیل اعلام شده است که مطابق این نتایج 4 نماینده استان در مجلس نهم شناخته و کار انتخابات سه نماینده دیگر به دور دوم انتخابات کشیده شد.

خدایی سوری نماینده مردم سلسله و دلفان شد

با پایان یافتن کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان حجت الله خدائی سوری به عنوان نماینده مردم در مجلس نهم انتخاب شدند.

حجت الله خدایی سوری کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان بوده است.

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت شد

در شهرستان کوهدشت نیز با پایان یافتن کار شمارش آرا الهیار ملکشاهی به عنوان نماینده مردم این شهرستان در مجلس نهم انتخاب شدند.

محمد تقی توکلی نماینده مردم الیگودرز شد

نتایج انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه الیگودرز نیز با پیروزی محمد تقی توکلی به پایان رسید.

انتخابات در حوزه انتخابیه دورود و ازنا به دور دوم کشیده شد

همچنین با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه ازنا و دورود کار انتخاب نماینده در این حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.

بنابر این گزارش در مجموع آرای شمرده شده هیچ کدام از کاندیداها حائز یک چهارم آرا نشدند تا انتخابات در این حوزه انتخابیه استان به دور دوم کشیده شود.

مطابق آخرین اطلاعات و پیگیریهای خبرنگار مهر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دورود و ازنا بین عباس قائد رحمت و حسین گودرزی برگزار خواهد شد.

انتخابات شهرستان پلدختر به دور دوم کشیده شد

بنابر این گزارش نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پلدختر نیز به دور دوم کشیده شد.

مطابق آخرین اطلاعات و پیگیریهای خبرنگار مهر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پلدختر بین سید حمیدرضا کاظمی و علی کائیدی برگزار خواهد شد.

بروجردی برای چهارمین بار نماینده شد/ انتخاب نفر بعدی به دور دوم کشید

همچنین با پایان شمارش آرا در شهرستان بروجرد علاء الدین بروجردی برای چهارمین دوره به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

بنابر این گزارش بهرام بیرانوند و هادی مقدسی نیز در دور دوم انتخابات بروجرد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

علاء الدین بروجردی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان لرستان بوده است.