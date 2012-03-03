پالایش نیمی از نمایندگان گلستان در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان در خانه ملت هفت کرسی دارد که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک نماینده آن نامزد نشده است.

بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده، در حوزه آزادشهر و رامیان رضا صابری جای علی منصوری رضی را گرفت و در حوزه علی آبادکتول، رحمت الله نوروزی بر صندلی سبز تکیه زد.

همچنین در حوزه گنبدکاووس نیز عباسی جایگزین رستگار شد.

در حال حاضر شمارش آرا در حوزه های غرب و مرکز گلستان ادامه دارد و پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که سه نماینده فعلی این حوزه بتوانند دوباره جواز حضور به بهارستان را کسب کنند.

همچنین در حوزه مینودشت نیز رقابت تنگاتنگی بین رجبی و سید نجیب حسینی نماینده کنونی منطقه وجود دارد.

64 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان رقابت دارند.