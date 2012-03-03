انتخابات دزفول به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار نهایی به دست آمده از ستاد انتخابات دزفول مستقر در فرمانداری دزفول از مجموع151 هزار و 454 رای ماخوذه قابل قبول، محمدعلی قاسمی با ۳۶ هزار و ۳۱۵ رای در جایگاه اول و عباس پاپی زاده پالنگان با ۳۳ هزار و ۱۵۸ رای در جایگاه دوم قرار گرفتند.

همچنین سید حسن رجبی با ۳۰ هزار و ۸۲۴ رای در جایگاه سوم، عبدالحسین شاه حسینی با ۲۱ هزار و ۳۹۰ رای در جایگاه چهارم، احمد عبداله پور با ۱۷ هزار و ۱۵۲ رای در جایگاه پنجم، علیرضا ستایش مهر با ۸ هزارو ۶۹۶ رای در جایگاه ششم، علی جودی فر با ۱ هزارو ۸۳۸ رای در جایگاه هفتم، احمد مجدی فر با ۱ هزارو ۴۹۲ رای در جایگاه هشتم و امیر فلاطون نژاد با ۵۷۱ رای در جایگاه نهم قرار گرفتند.



به این ترتیب با توجه به اینکه محمدعلی قاسمی برای رسیدن به حد نصاب ۲۵ درصد به علاوه یک برای کسب نمایندگی شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی، تعداد یک هزار و 548 رای کمتر کسب کرده است، انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان دزفول به دور دوم کشیده شد و بدین ترتیب رقابت در دور دوم انتخابات در این شهرستان بین آقایان محمدعلی قاسمی و عباس پاپی زاده پالنگان خواهد بود.



آوایی نمانیده فعلی دزفول در مجلس شورای اسلامی در این انتخابات رد صلاحیت شد و امکان شرکت پیدا نکرد.



در این حوزه انتخابیه، جبهه متحد اصولگرایان نامزدی معرفی نکرد.