به گزارش خبرنگار مهر، برآوردهای اولیه از حضور مردم در انتخابات در سراسر کشور از مشارکت نزدیک به 70 درصدی مردم حکایت می کند.

هم چنین گزارش های رسیده حکایت از حضور 45 درصدی مردم تهران در انتخابات 12 اسفند ماه دارد.



تا ساعت 22 شامگاه جمعه 12 اسفند مشارکتی بالغ بر 68 درصد در ساسر کشور رقم خورده بود که این میزان در شهر تهران از مرز 40 درصد گذشته بود.



تحلیل های اولیه از نظرات و آرا رای دهندگان نشان دهنده پیروزی گسترده اصولگرایان است.



به گزارش خبرنگار مهر، میزان مشارکت مردم در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۱.۱ درصد بوده است که تعداد شرکت کنندگان در آن بالغ بر ۲۴.۶ میلیون نفر بوده است. بعد از رکورد مجلس پنجم که رکوردار تاریخی حضور مردم در همه ادوار مجلس در تاریخ مجلس شورای اسلامی است، به ترتیب مجالس ششم با ۶۹.۳ درصد مشارکت، مجلس دوم با ۶۴.۶ درصد مشارکت و مجلس سوم با ۵۹.۷ درصد مشارکت رتبه های بعدی را در اختیار دارند.



