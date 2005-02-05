مسابقه مقاله نويسي با موضوع "حضرت محمد(ص) گل گلها"

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي ايران در آنكارا، با مشاركت آموزش ملي منطقه استانبول و انجمن صنعت گران آناتولي مسابقه اي با حضور جوانان ترك برگزار مي شود.

هدف از برپايي اين مسابقه شناساندن هرچه بهتر حضرت محمد(ص) براي جوانان و نسل هاي آينده توصيف شده است. اين رقابت با عنوان "سلام به گل گلها" و به مناسبت فرا رسيدن ايام ولادت با سعادت آن بزرگوار ترتيب يافته است.

اين رقابت در ميان مدارس ابتدايي، دبيرستان ها و مدارس استثنايي كه نزديك به سه هزار مدرسه است، برگزار مي شود. دانش آموزان براي شركت در اين رقابت "زندگي پيامبر اكرم(ص)" به عنوان الگوي انسان ها را از نگاه خود به صورت مقاله اي ارائه مي دهند و آثار برتر معرفي خواهند شد.

