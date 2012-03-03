حضور 90 و 70 درصدی مردم رودبار قصران و لواسانات در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی افزود: در این دوره از انتخابات حضور مردم چشمگیرتری نسبت به دوره های گذشته داشتند، به طوری که پنج هزار و 700 تعرفه در این دوره از انتخابات مصرف شده است.

وی اظهار داشت: این بخش با داشتن پنج ناحیه و 31 صدوق اخذ رأی، یکی از شعب فرعی در شمیرانات است که 22 روستا و سه منطقه شهری "اوشان"، "فشم" و "میگون" را دارد.

70 درصد واجدان شرایط در بخش لواسانات رأی دادند

بخشدار لواسانات نیز گفت: 70 درصد از واجدان شرایط رأی دادن با حضور در پای صندقهای اخذ رأی بخش لواسانات، آرای خود را به صندوق ریختند.

ابو القاسم مولایی افزود: در این دوره از انتخابات هشت هزار و 500 تعرفه اخذ رأی مصرف شده است.

بخش لواسانات از توایع شهرستان شمیرانات داری 27 روستا و 17 منطقه شهری بوده و با داشتن 3 ناحیه و 31 صندوق اخذ رای یکی از شعب فرعی انتخابات در شهرستان شمیرانات است.

نخستین تجربه موفق انتخابات مکانیزه در پاکدشت

فرماندار پاکدشت گفت: نخستین تجربه برگزاری انتخابات مکانیزه در شهرستان پاکدشت با موفقیت پایان یافت.

قربانعلی مقبلی افزود: با وجود اینکه برگزاری مکانیزه انتخابات برای نخستین بار در سطح استان تهران و شهرستان پاکدشت تجربه می شد ولی استقبال مردم و همکاری خوب آنان با مجریان باعث برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور شد.

وی اظهار داشت: برگزاری چندین دوره مانورهای انتخاباتی در سطح شهرستان، آمادگی مجریان انتخابات را بالا برده بود و روند برگزاری مکانیزه انتخابات با کمترین مشکل اجرا شد.

مقبلی افزود: با وجود این، تمهیدات لازم برای برگزاری دستی انتخابات نیز صورت گرفته بود که در هیچکدام از 122 شعبه ثابت و سیار حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت این امکان مورد استفاده قرار نگرفت و در تمامی شعب، حتی شعب سیار، این انتخابات به صورت مکانیزه انجام شد.

ادامه شمارش آرا در حوزه انتخابیه ورامین

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ورامین از ادامه شمارش آرا در شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه شهرستانهای ورامین و پیشوا خبر داد.

سید جمال جلیلی گفت: پس از تمدید پنج ساعته زمان رسمی انتخابات و اتمام مهلت قانونی اخذ رأی، عملیات شمارش آرا در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

وی افزود: کار اخذ آرا در 320 شعبه اخذ رأی ثابت و سیار شهرستانهای ورامین و پیشوا و در پنج حوزه اصلی و فرعی برگزار شد.