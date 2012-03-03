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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۴۸

اختصاصی مهر/

نتایج اولیه شمارش آرا در اهواز اعلام شد

نتایج اولیه شمارش آرا در اهواز اعلام شد

اهواز - خبرگزاری مهر: شمارش آرا در حوزه انتخابیه اهواز همچنان ادامه دارد ولی سید شریف حسینی نماینده فعلی این شهرستان با ایستادن در جایگاه نخست فاصله فراوانی نسبت به سایر رقبا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اولین نتایجی که به دست خبرنگار مهر رسیده است سید شریف حسینی با حدود 142 هزار رای در جایگاه نخست قرار دارد و احتمالا وی در همان دور اول به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اهواز و باوی راهی بهارستان می شود.

شبیب جویجری با 65 هزار رای، سید شکر خدا موسوی با 60 هزار رای و سید احمد موسوی را 55 هزار رای در جایگاه های دوم تا چهارم قرار دارند.

شبیب جویجری و سید شکرخدا موسوی نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان هستند.

اهواز در مجلس شورای اسلامی سه نماینده دارد و احتمال کشیده شده انتخابات به دور دوم وجود دارد.
 
کد مطلب 1549993

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