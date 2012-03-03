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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۰۴

پیشتازی جراره و آشوری در بندرعباس/رقابت سخت نامزدها برای کسب رتبه سوم

پیشتازی جراره و آشوری در بندرعباس/رقابت سخت نامزدها برای کسب رتبه سوم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طبق آخرین نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه بندرعباس ابوالقاسم جراره و محمد آشوری در رتبه های اول و دوم این حوزه قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت بسیار نزدیک نامزدهای حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی همچنان ادامه دارد و در حالی که هنوز کار شمارش آرا در این حوزه به اتمام نرسیده احتمال کشیده شدن انتخابات در این حوزه به مرحله دوم وجود دارد.

در حال حاضر و با شمارش بسیاری از آرا ابوالقاسم جراره جوان ترین نامزد استان هرمزگان و پدیده این انتخابات با کسب نزدیک به 85 هزار رای در رتبه نخست قرار دارد.

محمد آشوری با کسب 77 هزار رای در رتبه دوم قرار گرفته و منصور آرامی با کسب بیش از 69 هزار رای در رتبه سوم این حوزه قرار دارد.

همچنین مهران شاهی دیگر نامزد این حوزه با کسب بیش از 60 هزار رای در رتبه چهارم این حوزه قرار گرفته و در صورت افزایش آرای او امکان تعیین سومین نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس در دوم وجود دارد.

شمارش آرای حوزه انتخابیه بندرعباس در حالی ادامه دارد که می توان جراره و آشوری را نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس نهم نامید اما تکلیف نفر سوم هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 1549996

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