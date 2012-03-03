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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۲۱

اختصاصی مهر/

مصری، حیدری طیب و امینی پیشتاز کسب بیشترین آرا در کرمانشاه

مصری، حیدری طیب و امینی پیشتاز کسب بیشترین آرا در کرمانشاه

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: عبدالرضا مصری، سعید حیدری طیب و جهانبخش امینی به ترتیب بیشترین آرا در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اخبار تاکنون عبدالرضا مصری، سعید حیدری طیب و جهانبخش امینی به ترتیب بیشترین آرا در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه را به خود اختصاص داده اند.

تشکیل نشدن اتاق خبر برای خبرنگاران در کرمانشاه، باعث عدم دسترسی کامل رسانه ها در این استان به اخبار انتخاباتی شده است و خبرگزاری های برای به دست آوردن جدیدترین اخبار از انتخابات مجلس، اقدام به ارتباط با مسئولان انتخابات به صورت غیررسمی می کنند که همین نبود اتاق خبر، احتمال انتشار اخبار نادرست انتخاباتی را افزایش می دهد.

برخی اخبار ضد و نقیض حکایت از دو مرحله ای شدن انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه دارد.

تا ساعتی دیگر آخرین اخبار انتخاباتی استان کرمانشاه با آمار و ارقام منتشر می شود.

براساس این گزارش، خبرگزاری مهر کرمانشاه تنها رسانه این استان است که اخبار انتخاباتی را به صورت شبانه روز پوشش داده و برای کسب اطلاعات بیشتر برخی از خبرنگاران خود را به شهرستانها فرستاده است.

کد مطلب 1549997

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