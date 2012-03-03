قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی توانست با 58 هزار و 968 رای به عنوان نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم شورای اسلامی راه یابد.

انوشیروان محسنی بندپی که پیش از این به مدت 12 سال در کرسی نمایندگی مجلس حضور داشت، در مجموع با 35 هزار و 401 رای در رتبه دوم قرار گیرد و از رفتن به مجلس نهم باز ماند.

حجت الاسلام عبدالغفار آل حبی توانست 16 هزار و 44 رای را بدست آورد و در رتبه سوم قرار گیرد.

شهاب لهراسبی نیچکوهی، محسن سام دلیری و فرهمند بهشتی‌پور به ترتیب با 8هزار و 634 رای و 3 هزار و 545 رای و 3 هزار و 156 رای رتبه‌های سوم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در ادامه کاوه جوادی مجلج و وجیهه دیوسالار و سید رفیع کاظمی مازندرانی با هزار و 888 رای و هزار و 56 رای و 988 رای در رتبه‌های هفتم تا نهم قرار گرفتند.

از مجموع 131 هزار و 772 رای ماخوذه این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس 129 هزار و 680 صحیح بوده که بیش از 78 درصد واجدین شرایط اخذ رای را شامل شده است.

169 هزار نفر در شهرستانهای نوشهر و چالوس واجد شرایط برای سپردن آرا در صندوق‌های اخذ رای بودند.

میزان مشارکت مردم نوشهر و چالوس در انتخابات مجلس نهم نسبت به دوره گذشته انتخابات در مجلس هشتم از افزایش رشد 18 درصدی بهره‌ مند بوده است.