  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۱۵

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم شد

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: قاسم احمدی لاشکی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس به مجلس نهم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی توانست با 58 هزار و 968 رای به عنوان نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم شورای اسلامی راه یابد.

انوشیروان محسنی بندپی که پیش از این به مدت 12 سال در کرسی نمایندگی مجلس حضور داشت، در مجموع  با 35 هزار و 401 رای در رتبه دوم قرار گیرد و از رفتن به مجلس نهم باز ماند.

حجت الاسلام عبدالغفار آل حبی توانست 16 هزار و 44 رای را بدست آورد و در رتبه سوم قرار گیرد.

شهاب لهراسبی نیچکوهی، محسن سام دلیری و فرهمند بهشتی‌پور به ترتیب با 8هزار و 634 رای و 3 هزار و 545 رای و 3 هزار و 156 رای رتبه‌های سوم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در ادامه کاوه جوادی مجلج و وجیهه دیوسالار و سید رفیع کاظمی مازندرانی با هزار و 888 رای و هزار و 56 رای و 988 رای در رتبه‌های هفتم تا نهم قرار گرفتند.

از مجموع 131 هزار و 772 رای ماخوذه این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس 129 هزار و 680 صحیح بوده  که بیش از 78 درصد واجدین شرایط اخذ رای را شامل شده است.

 169 هزار نفر در شهرستانهای نوشهر و چالوس واجد شرایط برای سپردن آرا در صندوق‌های اخذ رای بودند.

میزان مشارکت مردم نوشهر و چالوس در انتخابات مجلس نهم نسبت به دوره گذشته انتخابات در مجلس هشتم از افزایش رشد 18 درصدی بهره‌ مند بوده است.

کد مطلب 1549998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها