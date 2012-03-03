توانایی کشور در تولید 40میلیون تن واکسن سل/ صادرات از سال آینده

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید واکسن ب.ث.ژ در کشور، افزود: در سالهای قبل این واکسن در کشور تولید، توزیع و مصرف می شد که تنها در برهه ای از زمان این واکسن از لحاظ توانایی دچار مشکلاتی شد.

سرپرست انستیتو پاستور با بیان اینکه تولید این واکسن در حال حاضر تنها برای مصرف داخل بوده است، اظهار داشت: انستیتو پاستور سایتی را راه اندازی کرد که این سایت مورد قبول سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت و اعلام کرد در صورتی که در این مرکز واکسن تولید شود، قابلیت صادرات دارد.



وی از صادرات این واکسن از سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: در این راستا به لحاظ فضا، پرسنل، مدیریت و سوشهای استفاده شده تدابیری اتخاذ شد تا علاوه بر نیاز داخل از سال آینده واکسن ب.ث.ژ را به کشورهای دیگر نیز صادر کنیم.



قانعی به سوشهای باکتریایی استفاده شده در این واکسن اشاره کرد و توضیح داد: برای تولید این واکسن باید از سوش باکتری که توانایی بالایی داشته باشد استفاده شود تا قابلیت صادر شدن آن را فراهم کند.



معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه داد: از این رو سوشهای باکتری باید استاندارد باشد که این سوشها از مجامع جهانی تهیه می شود.



وی با اشاره به کشورهای هدف برای صادرات واکسن ب.ث.ژ خاطر نشان کرد: در حال حاضر واکسن آماده برای صادرات نداریم ولی برخی از کشورهای همجوار و کشورهای اروپایی با مشاهده سایت راه اندازی شده تقاضاهایی برای دریافت این واکسن دارند.



قانعی همچنین یادآور شد: اینکه به کدام کشورها این واکسن صادر شود و چه میزان تولید داشته باشیم از موضوعاتی است که در سال آینده بررسی می شود.



وی به بیان میزان تولید واکسن ب.ث.ژ در کشور پرداخت و اضافه کرد: ما سالانه تونایی 40 میلیون دز واکسن را داریم که این میزان برای مصرف داخل و هم برای صادرات است.