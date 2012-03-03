پایان شمارش آرا در قم /لاریجانی در صدر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شمارش آرای صندوق‌های حوزه انتخابیه استان قم، علی لاریجانی، حجت‌الاسلام آشتیانی و احمد امیرآبادی به ترتیب بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دادند.



همچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور و حجت‌الاسلام علی بنایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.



علی لاریجانی برای دومین بار از حوزه انتخابیه قم راهی مجلس شد، محمدرضا آشتیانی برای سومین بار و احمد امیرآبادی نیز برای نخستین بار توانستند کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند.



حجت‌الاسلام علی بنایی نماینده دو دوره پیشین مردم قم در مجلس شورای اسلامی از رفتن به مجلس باز ماند.



رشد 20 درصدی حضور مردم



در دور هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی 568 هزار و 122 نفر واجد شرایط برای مشارکت در انتخابات بودند که از این تعداد 327 هزار و 818 نفر برای انتخاب سه نفر از بین 37 کاندیدا شرکت کردند و مشارکت مردم 57.7 درصد بود.



به گفته مسئولان ستاد انتخابات استان قم در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه حضور مردم بیش از 70 درصد است.

اخبار تکمیلی از تعداد شرکت‌کنندگان و آرای دقیق منتخبان متعاقبا ارسال می‌شود.