خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: بکتاش آبتین شاعر کتاب «پتک» که به دلیل شباهت یکی از شعرهای این کتاب با شعری از منیره پرورش به سرقت ادبی از سوی پرورش متهم شده بود و همین موضوع چندی پیش به موضوع گزارشی با عنوان «پتکی که بر سر خانم ویرگول فرود آمد/ ناشر عذرخواهی کرد» در خبرگزاری مهر تبدیل شد، پس از برگشت از سفر خارج از کشور، توضیحاتی درباره این اتفاق ارائه کرد.

وی که دلیل خاموش بودن تلفن همراهش را نبودنش در ایران اعلام کرد، توضیح داد: من پیش از سرودن این شعر اصلا شعر خانم پرورش را نخوانده بودم و کتاب را تحویل ناشر داده بودم. روزی در کتابخانه‌هایم کتاب‌ها را بررسی می‌کردم که با کتاب شعر خانم پرورش روبه رو شدم . او این کتاب را با امضایش به من هدیه داده بود و وقتی نام کتاب (من، تو مقصر ویرگول است) را دیدم متوجه شباهتش با یکی از شعرهایم (من، تو مقصر این جدایی ویرگول بود) شدم.

وی ادامه داد: بلافاصله با آقای کیائیان تماس گرفتم و از ایشان خواستم که توضیحی بدین مضمون «چندی پیش شعری را شبیه شعر ویرگول در مجموعه شعر دوستی خواندم، ابتدا می‌خواستم از چاپ این شعر صرفنظر کنم اما نظرم عوض شد» زیر آن شعر اضافه کنند که این اتفاق هم افتاد، ولی واژه «دوستی» به غلط «دولتی» چاپ شد که من و دوستان چشمه بابت این موضوع از خانم پرورش عذرخواهی کردیم. وظیفه شاعرانگی و انسانی من حکم می‌کرد که از خانم پرورش دلجویی کنم که کردم. لازم بود اصلاحیه ناشر به کتاب اضافه شود که شد. من حتی در رونمایی کتابم که بیش از 100 نفر حضور داشتند، قبل از هر حرفی این موضوع را مطرح کردم و درباره این شعر و ماجراهایش توضیح دادم.

آبتین با اشاره به اینکه سارق ادبی خواندن وی به دور از انصاف است، بیان کرد: اگر انصاف داشته باشیم، من سرقت ادبی نکرده‌ام. سارق ادبی تعریف خودش را دارد و کسی است که شعری را به نفع خودش مصادره می‌کند و توضیحی هم نمی‌دهد، ولی من هم در کتاب توضیح داده‌ام، هم با خود خانم صحبت کرده‌ام، هم در رونمایی کتابم اشاره کرده‌ام. خانم پرورش با بی‌انصافی و بی‌رحمانه رفتار کرده است. شعر ویرگول من در اجرا با او فرق دارد و اگر ایشان این را بهترین شعر خود می‌دانند که حتی او را با نام «خانم ویگول» می‌شناسند، ولی این شعر اثری متوسط در کارهای من محسوب می‌شود و نیازی هم به سرقت ادبی و گدایی از او ندارم. من همه کارهای توجیهی را انجام داده‌ام.

این شاعر افزود: در سال 1329 یک شعر به نام «خواب» سروده اسماعیل شاهرودی منتشر شد و درهمان سال هم شعری به نام «تئاتر» از شاملو به چاپ رسید که این دو شعر هم در مضمون هم در تکنیک بسیار شبیه هم هستند، ولی این‌چنین جنجال‌هایی به پا نشد. این شباهت‌های شعری مسبوق به سابقه است. حافظ هم شعرهایی دارد که به سعدی شبیه است و این قصه‌ها پیش نیامده است. مشکل خانم پرورش اگر با من بوده است و از بکتاش آبتین گله داشت، چرا نام آقای سپانلو و خانم پگاه احمدی و یک اتفاق دیگر را هم مطرح می‌کند؟!

شاعر «پتک» با نقد نوع اعتراض منیره پرورش عنوان کرد: این مساله به ذهن متبادر می‌شود که گویا هدف از مطرح شدن این مسائل این است که بگوید من شاعر مهمی هستم و اینها از روی دست من نوشته‌اند. من 20 سال است شعر می‌سرایم و واقعا نیازی به چنین کاری ندارم. در رفتار خانم پرورش احترامی نبود و من و همکاران چشمه همه توضیحات لازم را داده بودیم. ای کاش خانم پرورش انرژی‌ای که برای وارد شدن به حاشیه مصرف می‌کند، روی شعر متمرکز کند؛ شاید اتفاق‌های بهتری بیفتد!

آبتین اضافه کرد: من نمی‌خواستم پاسخ این حرف‌ها را بدهم، ولی هر دوستی که با من تماس گرفت گفت خانم پرورش با من تماس گرفته و از تو شکایت کرده است. من هم لازم دیدم توضیحات خود را ارائه کنم، ولی معتقدم هیاهو و جنجال در شان ما نیست و آدم باید خودش را با کارهایش ثابت کند.

وی در پایان گفت: وقتی آقای کیائیان به من زنگ زد و گفت خانم پرورش می‌خواهد از چشمه و من شکایت کند باز هم به ایشان زنگ زدم و متوجه شدم لحنش نسبت به قبل تغییر کرده و اراده کرده که شکایت کند. به او گفتم من از حاشیه بیزارم و و مشغول کار جدی و بدون هیاهو هستم. هر آنچه در زمینه عذرخواهی لازم بوده هم من هم همکاران چشمه انجام داده‌اند. غلط‌نامه هم که چاپ شده و در کتاب‌ها گذاشته شده است. ما اگر داعیه کار فرهنگی داریم، باید رفتارمان هم فرهنگی باشد و واقعا ادبیاتی که در آن من به سرقت ادبی متهم شده‌ام، شایسته نیست.