به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین و آخرین نشست ادبی عصر روشن در سال 90، پنجشنبه 11 اسفند با حضور شاعران، روزنامه‌نگاران و منتقدان مطبوعات در کتابسرای روشن برگزار شد. بخش ابتدایی این نشست به نقد و بررسی مجموعه شعر «ساراییسم» سروده سید احمد حسینی و تحلیل جریان شعر معاصر بود.

در بخش دوم این نشست محمد رمضانی فرخانی شاعر، منتقد و روزنامه‌نگار با موضوع «شعر و رسانه» گفت: اگر فرمت رسانه را در هر شکلش، خالی از جهت‌گیری‌ در نظر بگیریم، ذاتی قابل اعتنا نیست. یعنی شکل و جهت‌گیری رسانه است که به‌ آن معنی می‌دهد. علی‌رغم اینکه موضوع صحبت ما شعر است، اما احساس می‌کنم تمام رسانه‌های ما در 30 سال اخیر، جز در رساندن خبر و گزارش دادن، آن هم با پس‌زمینه وصل به بودن به کجا و کدام مرکز، موفقیت دیگری‌ نداشتند. معمولاً هر مرکزی که با واسطه یا بی‌واسطه از یک رسانه حمایت می‌کند، تمنیاتی دارد که خواه یا ناخواه آن‌ها را به رسانه تحمیل می‌کند.

از کلاسیک‌ترین شیوه رسانه‌ای هم محرومیم

وی افزود: لابی‌ها علی‌رغم این که در مطبوعات همه کشورها وجود دارند، در کشور ما در مبتذل‌ترین نوع خودشان وجود دارند. در کشورهای دیگر جدای از گزارش‌نویس‌ها و نویسندگان مقاله، نویسنده و منتقد حرفه‌ای ثابت در روزنامه و رسانه وجود دارند که هر 6 ماه یک بار، با آمدن دبیر جدید عوض نمی‌شوند و سال‌ها در آن رسانه مطلب می‌نویسند. این افراد چشم مردم هستند. در کشورهای دیگر، تعداد روزنامه‌ها هم زیاد است و اگر یکی‌شان به کار من نیاید یا از مطالبش خوشم نیاید، می‌توانم به سراغ دیگری بروم و از مطالبش لذت ببرم. اما ما این‌جا از این هم محرومیم. یعنی از کلاسیک‌ترین شیوه رسانه‌ای. سراغ تلویزیون و فضای مجازی که در آن به شدت خرابکاری کرده‌ایم، نمی‌روم.

این روزنامه‌نگار ادامه داد: وقتی چنین چیزی نداریم، نویسنده‌هایی هم که سابقه این کار را داشته باشند، نداریم. یعنی در قدم اول می‌لنگیم. اتفاقی که می‌افتد این است که مردم با چند روزنامه روبرو می‌شوند که برای خالی نبودن عریضه صفحه ادبیات یا شعر دارند و صفحه‌ها پر می‌شوند؛ چون منتقد حرفه‌ای نداریم. به این ترتیب خود به خود لابی‌های کوچکی تشکیل می‌شود که امروز هم یک نمونه بارزشان یک گروه 10 و 15 نفره است که از این روزنامه به آن روزنامه می‌روند و همان راه و روش را دارند.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر همین هم است که در میان همه عرصه‌های فرهنگی مانند سینما، موسیقی و...، شعر از همه مبتذل‌تر و مظلوم‌تر است. ظلم به سینما در مطبوعات کم‌تر است. به داستان هم که می‌رسیم نسبت به شعر خوش‌شانس‌تر است. در نهایت باید بگویم چیزی به اسم رسانه شعر در کشور ما وجود ندارد.

«جانم را می‌دهم تا مخالفم بتواند حرفش بزند» تبدیل به جوک شده است

فرخانی گفت: تا 10 سال پیش مجلاتی مانند «دنیای سخن» یا «آدینه» منتشر می‌شدند. این تعداد کم مجله که تازه امروز هم منتشر نمی‌شوند، بدون اراده باعث به وجود آمدن پدرخوانده‌بازی شد. آن جمله ولتر که «جانم را می‌دهم تا مخالفم بتواند حرفش را بزند» امروز در رسانه‌های ما تبدیل به جوک شده است. اصحاب رسانه‌های ما فراموش کرده‌اند که صفحه روزنامه یک فرصت است. یک نکته جالب این است که برای شاعران یا نویسندگانی که مثلاً یک عمر کار کرده‌اند، جلسه نقد و بررسی برگزار نمی‌شود، اما می‌بینیم که مثلا برای فلان شاعر یا نویسنده بی‌تجربه نشست برگزار می‌کنند. دلیلش بسیار ساده است. چون P آنگاه Q. یعنی یک معادله ساده. یعنی حساب کنیم اگر فلانی را دعوت کنیم، چقدر گیرمان می‌آید؟

این شاعر در ادامه گفت‌: به چنین جلسات نقدی مانند عصر روشن که امروز در آن جمع شده‌ایم تا مجموعه «ساراییسم‌» را نقد کنیم، نگاه نکنید. این نشست‌ها استثناهایی هستند که رخ می‌دهند. نمونه‌هایی وجود دارند که در فرهنگسراها برای فلان فرد، در طول سال 20 نشست برگزار می‌کنند. امروز در رسانه‌های ما قاعده این است که چه گیرمان می‌آید؟ بدانید که این جلسه باعث فروش بیشتر کتاب «ساراییسم» نمی‌شود؛ وقتی که یک شبکه تلویزیونی و یا فلان شبکه رادیویی هر شب دارد از یک کتاب حرف می‌زند یا فلان نویسنده را معرفی می‌کند. ما در رسانه‌ها فقط به دوستانمان بها می‌دهیم. تازه آن هم نه دوست به معنی کلاسیک بلکه دوستی که قاعده P آنگاه Q را پاس کند و نفعی برایمان داشته باشد.

وی گفت: 90 درصد روزنامه‌ها و مجلات ما را بی‌سوادترین و ناکارآمدترین افراد می‌چرخانند که فقط گروه دارند و مجله یا رسانه را مدیریت می‌کنند. معمولاً ما چون در 4 جلسه شرکت می‌کنیم و در 4 کادر دیده می‌شویم، به عنوان منتقد شناخته می‌شویم. امروز مطبوعات ما را اسنوب‌ها می‌چرخانند. اسنوب به کسی می‌گویند که در جلسات نقد و تحلیل هنری شرکت می‌کند و اطلاعاتی هم درباره هنر یا موضوع ادبی از این طرف و آن طرف جمع می‌کند و حرف‌های دیگران را می‌زند. بنابراین نمی‌توان توقعی هم از رسانه‌ها داشت.

باید فرجی حاصل شود

فرخانی ادامه داد: نمی‌توان هیچ توقعی از رسانه‌ها داشت مگر این که فرجی حاصل شود. یکی از دوستانم فکر می‌کرد من شوخی می‌کنم، اما من کاملا جدی می‌گویم که فقط باید آقا امام زمان (عج) ظهور کند تا وضع مطبوعات و رسانه‌های ما درست شود چون دیگر هیچ کاری نمی‌شود کرد و هیچ راهی نیست. اگر سید احمد حسینی دوستی در رسانه‌ها نداشته باشد، نقد کتابش در جایی چاپ نمی‌شود. تازه باید آن دوست، دوست دیگری در مطبوعات داشته باشد که آن نقد را چاپ کند. یعنی یک دوست که نقد بنویسد و دوست دیگری آن را چاپ کند.

این منتقد ادبی گفت: این همه کتابی که در کتاب سال یا جشنواره‌های دیگر به عنوان برگزیده معرفی شدند، چه شدند و چه تغییری رقم زدند؟ ما هنوز هم وقتی می‌خواهیم از شعر بگوییم از حسین منزوی می‌گوییم که متعلق به چند نسل قبل است.