اصولگرایان پیروز انتخابات استان قزوین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با شمارش حدود 90 درصد صندوق های اخذ رای در استان قزوین داود محمدی داوطلب مستقل و سید مرتضی حسینی داوطلب اصولگرایان تا این لحظه پیروز انتخابات از حوزه انتخابیه قزوین هستند.



همچنین رجب رحمانی از حوزه تاکستان و روح الله عباسپور از حوزه بوئین زهرا هر دو از اصولگرایان تاکنون با اکثریت آراء به مجلس راه یافته اند.



هر چند تاکنون صندوق های منطقه الموت بدلیل شرایط جوی به ستاد منتقل نشده و شمارش آراء این صندوق ها تا ساعاتی دیگر به پایان می رسد اما خبرها حاکی است در حال حاضر با شمارش صندوق های شمارش شده داود محمدی با کسب بیش از 115 هزار رای، سید مرتضی حسینی با بیش از 105 هزار رای توانسته اند از سوی مردم قزوین برای ورود به مجلس انتخاب شوند.



همچنین قدرت علیخانی با 71 هزار رای از رقیب خود فاصله زیادی گرفته و به نظر می رسد باید از نمایندگی مجلس خداحافظی کند.



نکته قابل توجه مشارکت بیش از 70 درصدی مردم استان تا لحظه مخابره خبر در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی است.



در این میان قبل از اعلام رسمی ستاد انتخابات، میزان مشارکت مردم قزوین حدود 85 درصد، بوئین زهرا 75 درصد و تاکستان 80 درصد تخمین زده می شود.

در حال حاضر تعداد 100 صندوق در استان قزوین شمارش نشده است.



ستاد انتخابات استان قزوین تا ساعاتی دیگر نتایج شمارش آراء را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.