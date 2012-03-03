جابجایی محل تاسیسات هسته ای لیناس استرالیا / دولت عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نجیب رزاق" با تاکید بر اینکه طبق نظر متخصصان راه اندازی تاسیسات شرکت لیناس در محل فعلی بی خطر است ، افزود: اما دولت تصمیم گرفت پس از ابراز نگرانی مردم محل این تاسیسات را تا حد امکان از مکان سکونت انها دور کند.

این تصمیم دولت مالزی پس از آن اتخاذ شد که هفته گذشته در پنج ایالت مالزی تجمع اعتراض آمیز در خصوص آغاز فعالیت هسته ای لیناس در مالزی برگزار شد و این اعتراضات با حضور انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت در جمع معترضین رنگ سیاسی به خود گرفت.

شرکت لیناس استرالیا قرار است عناصر معدنی خاص را از استرالیا وارد مالزی کرده و کار پردازش و فراوری این مواد برای صنایع مختلف را در این کشور انجام دهد.

همچنین گروههای مدافع محیط زیست پس از هشدار برخی کارشناسان در خصوص ناامن بودن این طرح برای سلامت عمومی اعتراضاتی را به اجرای این طرح در مالزی داشته اند و بارها در مقابل سفارت استرالیا در کوالالامپور تجمع کرده اند.