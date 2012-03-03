قدردانی استاندار البرز از مردم/ البرزیها حماسه آفریدند

عیسی فرهادی با پایان رای گیری در البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه ها و مسئولان مختلف استان و همچنین کارکنان استانداری، فرمانداری و نیروی های نظامی وانتظامی برای تامین امنیت و برگزاری انتخاباتی باشکوه تلاش های فراوانی را انجام دادند تا بستر حضور مردم را در انتخابات را فراهم کنند.

وی افزود: دشمن برای عدم حضور مردم در صحنه از جمله راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس توطئه و نقشه های فراوانی را تدارک دیده بود که با حضور حداکثری و باشکوه مردم سیلی محکمی خورد.

وی اظهار داشت: حضور شهروندان البرز در انتخابات نشان از زمان شناسی آنها است.

عیسی فرهادی گفت: حضور شهروندان استان البرز در انتخابات نشان از درک و فهم سیاسی بالای آنها است که زمان کنونی خود را به خوبی درک کرده اند و در صحنه حضور پیدا کرده اند.

وی از حضور پرشکوه و حداکثری مردم استان تقدیر و تشکر کرد.

در متن پیام استاندار البرز آمده است: هرچند خلق حماسه غرورانگیز در خطه شهیدان جاوید و سرداران و فهمیدگان سرزمین سترگ البرز به سنه شناسنامه تابناک انقلاب اسلامی است، اما هر روزی که به سن این شجره طیبه افزوده می شود، گویی با حضور بافر و واسع مردم، وعده حق نزدیک تر و ظهور موعود با شمیم عطر خوش ولایت در جان و تن زمین و زمان بیشتر و بیشتر احساس می شود که ظفر نهایی نزدیک است.

در عصری که آرزوی دیرین امام (ره) و شهدا در صدور انقلاب اسلامی ایران به سراسر دنیا با خیزش جنبش های اسلامی و ضد سرمایه داری جامعه عمل می پوشد و میزان ثبات نظام های حکومتی را جایگاه و درصد مردمی معین می کند، بار دیگر شاهد حضوری کثیر و انتخابی بصیر و لبیکی جانانه به رهبر معظم انقلاب در دوازدهم اسفند یک هزار و سی صد و نود خورشیدی بودیم و باز مثل همیشه مردم سرافراز استان البرز و به تعبیر رهبر معظم انقلاب "ایران کوچک" کارنامه درخشان دیگری به یادگار گذاشتند.

ضمن تبریک به محضر مقام معظم رهبری و سپاس برای این حضور گسترده و آرزوی اجری اخروی برای شما خوبان، امیدوارم خداوند قادر ما را برای خدمت هرچه افزون تر به ولی نعمتان خویش یاری دهد تا پاسخگوی این لطف بیکران باشیم.

همچنین بر خود فرض می دانم از همه دست اندرکاران و عوامل اجرایی و نظارتی که با حوصله فراوان و تلاش بی وقفه، زمینه این حضور حماسی و اخذ رای را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی می کنم.