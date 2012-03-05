عیدی فرهاد دانشجو به دانشجویان/ خبرهای خوش برای کارمندان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو در نخستین گفتگوی خود با خبرگزاری مهر بعد از آغاز ریاستش بر دانشگاه آزاد اسلامی، خبر از بررسی آیین نامه نقل و انتقالات، تغییر در نسبت استاد به دانشجو، تشکیل کمیته های مشورتی و بررسی وضعیت کارمندان این دانشگاه تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده داد.

عیدی رئیس دانشگاه آزاد به خانواده ها

وی در ادامه به بررسی آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: بررسی آیین نامه های دانشگاه آزاد را هم شروع کردیم تا روندی ایجاد شود که نه تنها نیاز نباشد در زمینه انتقال و جا به جاییها رئیس دانشگاه ورود یابد بلکه روند انتقال تسهیل شود.

وی در این زمینه به آسان شدن نقل و انتقال دانشجویان دختر که از خانواد های خود دور هستند، اشاره کرد و افزود: در صورتیکه دانشجویان دختر که به دور از محل سکونت خود دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، متقاضی باشند می توانند به نزدیکی محل سکونت انتقال یابند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البته تاکید کرد که انتقال به تهران فعلاً مد نظر نیست و روند جا به جاییها در اطراف تهران صورت می گیرد.

به گفته دانشجو، در زمینه انتقال تمام واحدهای دانشگاه آزاد یک سطح نیستند و بنابراین باید نگاه کرد که چگونه می توان این کار را کرد تا عدالت رعایت شود.

وی از زمان اجرایی شدن این امر خبر داد و گفت: این احتمال است که برای سال تحصیلی آینده این روند اجرا شود و امیدوارم این خبر یک عیدی برای خانواده هایی باشند که از فرزند دختر خود دور هستند.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: این خانواده ها بدانند که رئیس جدید دانشگاه آزاد به فکر آنان است. البته برای دانشجویان پسر هم به فکر هستیم، هر چند سعی کردیم که تسهیلات برای خانمها بیشتر باشد، ولی برای آقایان هم سعی می کنیم که میهمانی و انتقال به یک شهر هم سطح از نظر علمی، صورت گیرد و نیازی به اینکه بوروکراسی خیلی شدیدی پیگیری شود، نباشد.

تشکیل 3 کمیته مشورتی در دانشگاه آزاد

دانشجو در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وعده ای که پیش از این درباره تشکیل 3 کمیته مشورتی دانشجویی، هیأت علمی و کارمندی در این دانشگاه داده بود، اشاره کرد و گفت: همانطوری که قول داده بودم که در روز نخست فعالیتم در دانشگاه آزاد، دستور تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی، کارمندی و هیأت علمی را صادر می کنم، باید بگویم که این اقدام انجام شد و این 3 کمیته در سایت دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفت.

وی اظهار داشت: تمام کارمندان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی که علاقه دارند با رئیس جدید در زمینه حل مشکلات این دانشگاه تعامل و همفکری داشته باشند، می توانند در هر کدام از این کمیته ها عضو شوند. با کمک خانواده دانشگاه آزاد مشکلات را شناسایی می کنیم و با همکاری این افراد راه حلهایی برای حل مشکلات پیش روی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر می گیریم.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان، کارمندان و هیأت علمیها به مدت یک ماه فرصت دارند تا در هر یک از این کمیته ها عضو شوند. پس از این مدت، دو ماه فرصت وجود دارد تا اعضای کمیته ها و همچنین مشکلات و مباحث مطرح شده سازماندهی شوند.

دانشجو تاکید کرد: این کمیته ها از اول خردادماه فعالیتهای خود را آغاز می کنند. اعتقادم این است که دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی خودشان بهترین کسانی هستند که می توانند برای حل مشکلات به آنان رجوع کرد.

وی به همه خانواده دانشگاه آزاد اسلامی توصیه کرد که صبور باشند و به رئیس جدید کمک کنند تا با کمک مسئولان قبلی و مسئولان جدید امور این دانشگاه به درستی پیش رود و با عجله کاری انجام نشود که نتوان آن را ادامه داد.

بررسی نسبت استاد به دانشجو تا پایان سال 90

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره ارتقای کیفی این دانشگاه و بررسی نسبت استاد به دانشجو، گفت: تا پایان سال 90، بیشتر روی کیفت نسبت استاد به دانشجو و دانشجو به استاد در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد بحث و بررسی می شود و باید مشخص شود که شاخصهای این نسبت چه مواردی را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: در این شناخت باید به میزان تعداد استادان، دانشیاران، استادیاران و مربیان همچنین میزان ارتباط با صنعت در واحدهای مختلف توجه شود.

شناخت جدید دانشگاه آزادیها از مدیریت جدید

دانشجو همچنین تاکید کرد که بدنه دانشگاه آزاد نیاز دارد تا از مدیریت جدید خود شناخت بیشتری کسب کند که به این منظور، تاکنون دو جلسه با روسای مناطق دانشگاه برگزار و روسا هر کدام گزارشی از منطقه تحت مدیریت خود ارائه کرده اند. علاوه بر این امروز هم جلسه دیگری با روسای مناطق و معاونان دانشگاه آزاد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد از برگزاری یک جلسه با مسئولان واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه در کل کشور خبر داد که در این جلسه علاوه بر ایجاد شناخت از مدیریت جدید، هر کدام از روسا به ارائه گزارش پرداختند.

رصد وضعیت کارمندان در دانشگاه آزاد

به گفته وی یک تیم و معاون اداری مالی این دانشگاه در حال رصد فعالیت مرکزی کارمندان است.

وی گفت: اینکه گفته می شود وضعیت کارمندان دانشگاه آزاد نسبت به هم سطحان خود در خارج از دانشگاه مناسب نیست، صحت و شرایطشان با عدالت فاصله دارد. با این حال امیدوارم بعد از سال نو و در ماههای اردیبهشت و خرداد خبرهای خوشی برای کارمندان داشته باشم اما فکر می کنم سیاستهای جدید را بتوان از اول سال تحصیلی آینده عملی کرد.