رجایی منتخب مردم گناباد در خانه ملت شد

محمد صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در انتخابات این دوره حجت الاسلام محمد رجایی با 27 هزار و 888 رای به خانه ملت راه یافت.
وی افزود: مهدی مهدی زاده نماینده فعلی این شهرستان با 11 هزار رای به عنوان نفر دوم از راهیابی به مجلس بازماند.
گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد از مشارکت 85 درصدی مردم این شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب منتخب ملت در این شهرستان خبر داد.
محمد صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در انتخابات این دوره حجت الاسلام محمد رجایی با 27 هزار و 888 رای به خانه ملت راه یافت.
وی افزود: مهدی مهدی زاده نماینده فعلی این شهرستان با 11 هزار رای به عنوان نفر دوم از راهیابی به مجلس بازماند.
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