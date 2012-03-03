  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۱

رجایی منتخب مردم گناباد در خانه ملت شد

رجایی منتخب مردم گناباد در خانه ملت شد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد از مشارکت 85 درصدی مردم این شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب منتخب ملت در این شهرستان خبر داد.

محمد صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در انتخابات این دوره حجت الاسلام محمد رجایی با  27 هزار و 888 رای به خانه ملت راه یافت.

وی افزود: مهدی مهدی زاده نماینده فعلی این شهرستان با 11 هزار رای به عنوان نفر دوم از راهیابی به مجلس بازماند.

کد مطلب 1550019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها