اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیدوار راضایی میرقائد برادر محسن رضایی و نماینده چهار دوره قبلی این حوزه انتخابیه ابتدا در تهران نام نویسی کرد و سپس قصد تغییر حوزه به مسجدسلمیان را داشت ولی انتقال حوزه انتخابیه اش با مخالفت روبرو شد و وی مجبور به حضور در تهران شد.

به همین دلیل فرصت برای حضور چهره های جدید فراهم شد و در نهایت اسماعیل جلیلی موفق به کسب بیشترین آرا شد و به نمایندگی از مردم مسجدسلمیان، هفتکل، اندیکا و لالی وارد بهارستان شد.

جلیلی در این انتخابات حدود 28 هزار رای را به خود اختصاص داد. غلامحسین بابادی جلوگیری مدیرعامل سابق شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با 16 هزار رای دوم شد.

این حوزه انتخابیه که از عمده شهرهای نفتخیز ایران به شمار می رود با وجود چهار شهرستان یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

جبهه متحد اصولگرایی برای این حوزه انتخابیه هیچ نامزدی را مورد حمایت قرار نداد.