مراد هاشمزهی نماینده مردم نهبندان و سربیشه شد

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شمارش آراء هم اکنون در این حوزه انتخابیه پایان یافته است، افزود: پیروزی مراد هاشمزهی با کسب 27 درصد آراء در حوزه نهبندان و سربیشه در انتخابات قطعی شده است.

وی مجموع آرای صحیح جمع آوری شده در این حوزه انتخابیه را 55 هزار و 77 رای اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد 27 درصد آراء مربوط به آقای مراد هاشمزهی و در رتبه بعدی با 24 درصد آراء ماخوذه مربوط به نظر افضلی است.

وی با بیان اینکه در برخی شعب شهرستان سربیشه درخواست مجدد برای اعلام نتایج شده است افزود: اعلام دقیق تر آمار نتایج آرا به تفکیک برای هریک از داوطلبین تا چند ساعت دیگر خواهد بود.

فرماندار نهبندان در پایان از حضور گسترده و پرشور مردم سربیشه و نهبندان در این دور از انتخابات تقدیر و تشکر کرد.