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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۲

نتایج شمارش آراء/

مراد هاشمزهی نماینده مردم نهبندان و سربیشه شد

مراد هاشمزهی نماینده مردم نهبندان و سربیشه شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهبندان از انتخاب مراد هاشمزهی به عنوان نماینده مردم نهبندان و سربیشه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شمارش آراء هم اکنون در این حوزه انتخابیه پایان یافته است، افزود: پیروزی مراد هاشمزهی با کسب 27 درصد آراء در حوزه نهبندان و سربیشه در انتخابات قطعی شده است.

وی مجموع آرای صحیح جمع آوری شده در این حوزه انتخابیه را 55 هزار و 77 رای اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد 27 درصد آراء مربوط به آقای مراد هاشمزهی  و در رتبه بعدی با 24 درصد آراء ماخوذه مربوط به نظر افضلی است.

وی با بیان اینکه در برخی شعب شهرستان سربیشه درخواست مجدد برای اعلام نتایج شده است افزود: اعلام دقیق تر آمار نتایج آرا به تفکیک برای هریک از داوطلبین تا چند ساعت دیگر خواهد بود.

فرماندار نهبندان در پایان از حضور گسترده و پرشور مردم سربیشه و نهبندان در این دور از انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 1550021

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