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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۷

بزرگواری از کهگیلویه، بهمئی و چرام با دیگر به مجلس رفت

بزرگواری از کهگیلویه، بهمئی و چرام با دیگر به مجلس رفت

دهدشت – خبرگزاری مهر: سید علی محمد بزرگواری نماینده کنونی شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام برای بار دوم به مجلس راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،بزرگواری با کسب 63 هزار رای از 111 هزار آراء ماخوذه به عنوان نماینده این شهرستانها در مجلس نهم انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه اصغر حبیبی با 28 هزار رای رتبه دوم شده و حسین فیاض بخش با کسب 27 هزار رای در جای سوم قرار گرفته است.

کد مطلب 1550023

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