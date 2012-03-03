منتخبان مردم تربت حیدریه، فریمان، خواف، قوچان و نیشابور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار محمود نگهبان سلامی، در حوزه انتخابیه فریمان و احمد آباد احمد سجادی و در حوزه انتخابیه تربت حیدریه ابوالقاسم خسروی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

در شهرستان نیشابور که دو نماینده در مجلس دارد حجت السلام حسین سبحانی نیا به عنوان منتخب مردم انتخاب شد رقابت بین مروی و مظفری از حوزه انتخابیه نیشابور برای کسب یک کرسی دیگر مجلس همچنان ادامه دارد.

در حوزه انتخابیه سبزوار نیز که دو نماینده را در مجلس دارد، هم اکنون محسنی و بروغنی نمایندگان فعلی از سایر رقبا پیشی گرفته و انتخاب آنان به عنوان منتخب ملت قوت گرفته است.

در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج نیز هادی شوشتری به عنوان منتخب ملت به مجلس راه یافت.