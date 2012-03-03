محمد دامادی و رمضان شجاعی نمایندگان ساری در مجلس نهم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن شمارش آرا در حوزه انتخابیه مرکز مازندران در شهرستانهای ساری و میاندرود محمد دامادی فرزند مرحوم عزت الله دامادی نماینده فقید مردم ساری در مجلس سوم و چهارم شورای اسلامی با بیش از 92 هزار رای بیشترین آرا را در این حوزه به خود اختصاص داد.

همچنین سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده فعلی مردم ساری در خانه ملت نیز توانست با بیش از 62 هزار رای توانست جایگاه خود را در بهارستان نهم تثبیت کند.

منصور علی زارعی فرماندار سابق ساری و علی اصغر یوسف نژاد نماینده فعلی مردم ساری در مجلس شورای اسلامی به ترتیب با میزان تقریبی 60 هزار و 57 هزار رای از تصاحب کرسی بهارستان نهم بازماندند.

ابوالقاسم روحی دیگر نامزد و نماینده ادوار پنجم و هفتم که به نظر می رسید از اقبال ویژه ای برای تصاحب کرسی مجلس نهم برخوردار شود ناگهان ورق برگشت و مجبور به بازگشت به شغل قبلی اش در دیوان عدالت اداری شد.

12 نماینده از 9 حوزه انتخابیه روانه بهارستان نهم می شوند.