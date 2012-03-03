به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره آخرین شماره مجله مذکور در دوره فدراسیون و سازمان لیگ فعلی است که در 310 صفحه منتشر شده و تمامی مطالب مهم و کاربردی شماره‌های گذشته در آن به چاپ رسیده است.

این مطالب به موضوعات حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ، توسعه زیرساخت‌ها و تیم‌های پایه، میزبانی رویدادها، کپی رایت و ثبت علائم تجاری، علم و فناوری، داوری، فرهنگ فوتبال، هواداران و... اختصاص دارد که فوتبال ایران باید در این زمینه‌ها رشد کرده و فاصله خود را با کشورهای صاحب فوتبال جهان کم کند.

نکته قابل توجه اینکه شانزده شماره گذشته این مجله به صورت داخلی منتشر شده و در اختیار مدیران، تصمیم‌گیران، دست‌اندرکاران و تمامی افراد مرتبط با فوتبال از جمله رسانه‌ها، مجلس، شهرداری‌ها و... قرار گرفته اما با تلاش سازمان لیگ، مجوز انتشار سراسری آن اخذ شده و شماره هفدهم همانند سایر نشریات رسمی کشور، از طریق کیوسک‌های روزنامه فروشی و با قیمت مناسب در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.