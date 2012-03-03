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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۱

شماره هفدهم مجله چشم‌انداز فوتبال روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها

شماره هفدهم مجله چشم‌انداز فوتبال روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها

هفدمین شماره مجله چشم‌انداز فوتبال که نشریه اختصاصی سازمان لیگ محسوب می شود منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره آخرین شماره مجله مذکور در دوره فدراسیون و سازمان لیگ فعلی است که در 310 صفحه منتشر شده و تمامی مطالب مهم و کاربردی شماره‌های گذشته در آن به چاپ رسیده است.

این مطالب به موضوعات حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ، توسعه زیرساخت‌ها و تیم‌های پایه، میزبانی رویدادها، کپی رایت و ثبت علائم تجاری، علم و فناوری، داوری، فرهنگ فوتبال، هواداران و... اختصاص دارد که فوتبال ایران باید در این زمینه‌ها رشد کرده و فاصله خود را با کشورهای صاحب فوتبال جهان کم کند.

نکته قابل توجه اینکه شانزده شماره گذشته این مجله به صورت داخلی منتشر شده و در اختیار مدیران، تصمیم‌گیران، دست‌اندرکاران و تمامی افراد مرتبط با فوتبال از جمله رسانه‌ها، مجلس، شهرداری‌ها و... قرار گرفته اما با تلاش سازمان لیگ، مجوز انتشار سراسری آن اخذ شده و شماره هفدهم همانند سایر نشریات رسمی کشور، از طریق کیوسک‌های روزنامه فروشی و با قیمت مناسب در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 

کد مطلب 1550034

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