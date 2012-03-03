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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۵

جهانبخشی خبر داد:

حضور 76 درصدی مردم قدس پای صندوقهای رای

حضور 76 درصدی مردم قدس پای صندوقهای رای

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس گفت: مردم قدس بار دیگر با حضور 76 درصدی خود پای صندوقهای رای حماسه ای باشکوه خلق کردند.

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بار دیگر حضور گسترده و خیره کننده مردم در این انتخابات حماسه 88 انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد.

این مسئول عنوان کرد: 94 هزار آرا در این شهرستان شمارش شده است.

جبهه منسجم مردم جواب کوبنده ای بر دهان استکبار

فرماندار قدس ادامه داد: جبهه منسجم مردم جوابی کوبنده برای استکبار بود تا بداند مردم شجاع و دلیر ایران با شناخت دقیق از مواضع کشورشان برای حفظ و ابادانی ان تلاش می کنند.

27 شعبه اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند

این مسئول بیان کرد: 27 شعبه اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند اما از آنجا که این حضور از قبل پیش بینی می شد در مخزن تعرفه  کافی موجود بود و به سرعت به نیاز این شعبات پاسخ داده شد.

وی در پایان از رسانه ها که در ایجاد چنین حماسه بزرگی نقش آفرینی کرده بود سپاسگزاری کرد.

کد مطلب 1550037

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