نتایج آرا در اسلامشهر امشب اعلام می شود

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحویل صندوقهایی که شمارش آرایش در پای صندوق به پایان رسیده بود از ساعت 4 صبح آغاز شد.

وی با تشکر از تلاش بی وقفه مسئولان اجرایی، نظارت و بازرسی این دوره انتخابات ادامه داد: ملت ایران باز هم در صحنه ای حساس حضور یافته و قدرت خود را به رخ جهانیان کشاندند.

تعداد صندوقهای شمارش شده از 50 گذشت

این مسئول عنوان کرد: تعداد صندوقهای شمارش شده آرا در فرمانداری این شهرستان از مرز 50 صندوق گذشت و تاکنون برای 59 صندوق تحویل داده شده به این ارگان صورت جلسه انجام شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود که 80 درصد مردم این شهرستان در انتخابات شرکت کرده اند.



