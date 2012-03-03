عدم همکاری 2 بانک برای پرداخت ارز تحصیلی/ ادامه سردرگمی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق درخواست دانشجویان، معاونت بورس و امور دانشجویان داخل وزارت علوم اعلام کرد معرفی نامه دانشجویان به بانک برای دریافت ارز تحصیلی بدون نام شعبه خاصی صادر می شود اما همچنان برخی بانکها با بهانه های متفاوت از دادن ارز به دانشجویان یا خانواده های دانشجویان امتناع می ورزند.

عدم همکاری بانک ملی با دانشجویان

یکی از دانشجویانی که متقاضی دریافت ارز تحصیلی بوده است، در نامه ای به معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، آورده است که دانشجوی دکتری مهندسی برق در دانشگاه UKM مالزی است و سرانجام پس از همکاری مسئولان اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج توانسته نامه معرفی به بانک را دریافت کند.

این دانشجو در نامه خود اعلام کرد، مشکل از زمانی آغاز شده که دانشجویان و یا خانواده آنها برای دریافت ارز به بانک ملی مراجعه می کنند و علی رغم نامه ابلاغی بانک مرکزی که بانک ملی را ملزم به پرداخت ارز تحصیلی می کند، این بانک از پرداخت ارز سرباز زده و از همه دارندگان معرفی نامه های بدون نام بانک خواسته تا دوباره به وزارت علوم مراجعه کنند و این بار معرفی نامه ای به نام بانک ملی دریافت کنند.

در ادامه نامه دانشجوی مالزی آمده است که این سنگ اندازی جدید که در اثر کارشکنی بانک ملی به وجود آمده، بار دیگر متقاضیان را دچار سردرگمی کرده است.

به گزارش مهر، این عدم همکاری بانک ملی در حالی از سوی دانشجویان گزارش می شود که چندی پیش وزارت علوم اعلام کرد این بانک به راحتی ارز مورد نیاز دانشجویان را در اختیارشان قرار می دهد.

مصائب دریافت ارز با صرف هزینه های زیاد

همچنین دانشجوی دیگری با نوشتن نامه به وزارت علوم تاکید کرده که پس از صرف زمان و همچنین پرداخت هزینه های زیاد از جمله هزینه وکالت، هزینه پستی، هزینه مسافرت خانوده اش به تهران، موفق به گرفتن نامه وزارت علوم به بانک شده است.

این دانشجو ادامه داد که پس از مراجعه به بانک ملی مرکزی در مشهد و ایستادن در صف با کمال تعجب به وی اعلام کرده اند که هم اکنون بخشنامه ای رسیده که بر اساس آن، این بانک به دانشجویان ارز دانشجویی ارائه نمی دهد و این ارز شامل کسانی است که بورسیه هستند.

به گزارش مهر، پیش از این بانک ملت نیز در زمینه پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان همکاری لازم را به عمل نیاورده بود.

بانکها همکاری نمی کنند

حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم اعلام کرد که علاوه بر بانک ملت که مبادرت به صدور بخشنامه ای مبنی بر عدم پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان کرد، بانک ملی هم در چند روز گذشته به بهانه هایی که مشخص نیست، از پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان خودداری می کند.