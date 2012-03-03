انتخابات پارلمانی سبب تقویت نظام ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برگزار شد و احتمالاً این انتخابات سبب تقویت قدرت نظام خواهد شد.

در این گزارش نویسنده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و فشارهایی که تهران از درون و بیرون پس از این انتخابات تحمل کرد، می افزاید: ایران با تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سوی غرب و اسرائیل اعمال می شود روبروست.



در گزارش رویترز آمده است: شب گذشته رای گیری به پایان رسید و شمارش دستی آرا آغاز شده و مردم ایران باید منتظر باشند تا افرادی را که به آنها رای داده اند شناخته شوند.