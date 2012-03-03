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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۲

اذعان رویترز ؛

انتخابات پارلمانی سبب تقویت نظام ایران شد

انتخابات پارلمانی سبب تقویت نظام ایران شد

یک خبرگزاری غربی در گزارشی پس از پایان انتخابات پارلمانی اعلام کرد که این انتخابات سبب تقویت نظام و رهبری در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برگزار شد و احتمالاً این انتخابات سبب تقویت قدرت نظام خواهد شد.

در این گزارش نویسنده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و فشارهایی که تهران از درون و بیرون پس از این انتخابات تحمل کرد، می افزاید: ایران با تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سوی غرب و اسرائیل اعمال می شود روبروست.

در گزارش رویترز آمده است: شب گذشته رای گیری به پایان رسید و شمارش دستی آرا آغاز شده و مردم ایران باید منتظر باشند تا افرادی را که به آنها رای داده اند شناخته شوند.

کد مطلب 1550044

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