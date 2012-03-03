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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۷

آرا نهایی/

یوسفیان ملا با 88 هزار رای آملی ها به خانه ملت رفت

یوسفیان ملا با 88 هزار رای آملی ها به خانه ملت رفت

آمل - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن شمارش آراء درحوزه انتخابه شهرستان آمل، عزت الله یوسفیان ملا" که دو دوره حضور درمجلس شورای اسلامی را درکارنامه داشت،

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا درمجموع با کسب 88هزار و377 رای شهروندان آملی همچون دو دوره گذشته به جمع نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ملحق شد.

رضا حاجی پور نزدیکترین وجدی ترین رقیب، یوسفیان ملا نسبت به دو دوره گذشته با تبلیغات گسترده در حوزه روستاهای شهرستان آمل 69 هزار و530 رای درصندوق نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به خود دید وهمانند دو دوره گذشته ناکام بزرگ انتخابات در این شهرستان لقب بگیرد.

عنایت الله تورنگ، سومین داوطلب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه شهرستان آمل هم که یک بار سابقه حضور درخانه ملت را تجربه کرده بود، 11هزار و261 رای شهروندان آملی به نام او از صندوق های اخذ رای بیرون آمد.

این تعداد ازمجموع 169هزار و168 رای ماخوزه شهروندان آملی به دست آمد.

کد مطلب 1550048

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