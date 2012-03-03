مدارس زاهدان امروز در نوبت صبح و عصر به دلیل توفان شدید تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، توفان شدید که از دیشب زاهدان را در بر گرفته باعث تعطیلی امروز مدارس در هر سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شد.

توفان شدید همراه با گرد و خاک که مردم این شهرستان را به ستوه آورده است، هنوز ادامه دارد.