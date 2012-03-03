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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۱

مدارس زاهدان امروز در نوبت صبح و عصر به دلیل توفان شدید تعطیل است

مدارس زاهدان امروز در نوبت صبح و عصر به دلیل توفان شدید تعطیل است

زاهدان - خبرگزاری مهر: به دلیل توفان شدید همراه با گرد و خاک مدارس زاهدان امروز در نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توفان شدید که از دیشب زاهدان را در بر گرفته باعث تعطیلی امروز مدارس در هر سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شد.

توفان شدید همراه با گرد و خاک که مردم این شهرستان را به ستوه آورده است، هنوز ادامه دارد.

کد مطلب 1550049

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