شمارش آرا در گیلان ادامه دارد/ اعلام نتایج رسمی تا 2 ساعت دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس منابع غیر رسمی نتایج برخی از شهرستانها توسط بعضی رسانه ها منتشر شده که مورد تایید ستاد انتخابات استان نیست.

خبرنگار مهر در ادامه پیگیریها خود در گفتگو با یک منبع آگاه در استانداری گیلان مشخص شد که شمارش آرای صندوقهای رای حوزه های انتخابیه استان تا یک ساعت دیگر ادامه دارد و حدود دو ساعت دیگر از طریق منابع رسمی نتایج نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گیلان اعلام می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا تاکنون نتایج انتخابات شهرهای بزرگی در کشور اعلام شده ولی در استان هنوز هیچ خبری نیست، افزود: شرایط گیلان با استانهای دیگر متفاوت است و شرایط خاصی دارد و دیگر اینکه انتخابات در برخی نقاط استان مانند شهر رشت تا ساعت 23 ادامه داشته است.