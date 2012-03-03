حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با مهر گفت: قیمت مرغ در کف بازار روزهای اخیر به 3800 در میادین میوه و تره‌بار و 4000 تهران در سطح شهر رسید که نشان می‌دهد عرضه مستقیم مرغ در نمایشگاههای بهاره، توانسته بخشی از نیاز مردم را پاسخ دهد و تعادل را در بازار برقرار سازد.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال در نمایشگاههای بهاره، حجم بی‌نظیری از کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، روغن و پودر شوینده در حال توزیع است که در سالهای گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در تهران، بیش از 15 غرفه به عرضه مستقیم مواد غذایی با کیفیت و قیمت مناسب می‌پردازند؛ این درحالی است که در سنوات گذشته، بیشتر تمرکز برگزاری این نمایشگاهها بر توزیع اقلامی همچون پوشاک، کیف، کفش بوده است؛ اما امسال به دلیل بوجود آوردن اطمینان برای مردم از وفور کالاهای اساسی؛ توزیع این اقلام به اوج خود رسیده است.

اوج رقابت شب عید امسال در فروش کالا نه در خرید مردم

به گفته مدرس‌خیابانی، در این میان تعداد غرف و نقاط عرضه در کنار حجم و تناژ مناسب توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، توانسته بخش عمده‌ای از نیاز مردم در ایام پایانی سال را پاسخ دهد، به این معنا که رقابت در فروش کالا، جای رقابت در خرید کالا را گرفته است و این فروشندگان هستند که تلاش دارند با فراهم آوردن شرایط مساعدتر نسبت به رقبای خود، مردم را به خرید ترغیب کنند.

وی اظهار داشت: علیرغم وجود تقاضاهای مازاد در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی، هم اکنون رقابت در فروش کالا بین فروشندگان شکل گرفته است.

جزئیات قیمت تنظیم بازاری 5 قلم کالای اساسی

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال یکسری از کالاهای اساسی با اختلاف فاحش نسبت به بازار در چارچوب ضوابط شبکه توزیع، با قیمت ترجیحی در حال عرضه است که نمونه آن، مرغ 3100 تومانی، گوشت منجمد 9000 تومانی، شکر فله 1350 تومانی و 1450 تومانی در بسته‌بندی 900 گرمی است؛ ضمن اینکه روغن نباتی نیز با 15 درصد تخفیف در برندهای مختلف در حال عرضه است که توانسته بازار را آرام نگاه دارد.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که نمایشگاههای بهاره توانسته در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود، دو پیام را داشته باشد، اول اینکه بازگشایی آنها بزرگترین عامل برای کنترل سطح قیمتها در کشور بوده که با همکاری اصناف شکل گرفته است.

به گفته مدرس‌خیابانی، در واقع برگزاری نمایشگاهها با مسئولیت اصناف و محوریت آنها توانسته عامل مهمی در پاسخگویی به اوج تقاضاها باشد.

وی پیام دوم نمایشگاههای بهاره را وفور کالاهای اساسی و مواد غذایی در کنار سایر اقلام مورد نیاز مردم ذکر و تصریح کرد: نمایشگاهها توانسته‌اند پیام‌آور توان تولید داخلی در کشور باشند و نشان دهند که عرضه مکفی کالا در کشور در حال جریان است.

روند بدون وقفه تامین کالاهای اساسی

مدرس‌خیابانی گفت: هم اکنون حرم، تقاضا، ولع و همهمه‌ای که 20 روز پیش در تهیه کالاهای اساسی در کشور میان مردم شکل گرفته بود، از میان رفته و البته باید این نوید را داد که روند تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص کالاهای اساسی و مواد غذایی، بدون وقفه و بیشتر از سال گشته در حال انجام است.

وی اظهار داشت: دولت این اطمینان را دارد که حجم اقلام و کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در سال91، مشابه وضعیتی که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌‎ها شکل گرفت، خواهد بود.

انبارها مملو از کالاهای اساسی

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون انبارهای کالاهای اساسی مملو از کالا است و لذا شبکه بانیک و بانک مرکزی نیز برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین می‌کنند که بر این اساس امید می‌رود در سال 91 بتوان، کالاهای مورد نیاز مردم را به میزان کافی تامین و عرضه کرد.

وی به همراهی استانداران با توجه به مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری در تنظیم بازار امسال اشاره و تصریح کرد: این همراهی تاثیر بسزایی در تنظیم بازار شب عید داشت و بر این اساس، از تمامی ظرفیت‌های استانی با هماهنگی استانداران در راستای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاههای بهاره استفاده خواهد شد.

مدرس‌خیابانی همچنین از برگزاری فروش‌های فوق‌العاده خبرداد و گفت: فروش‌های فوق‌العاده دوره‌ای حداقل یکماهه دارد و تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

وی افزود: همچنین فروش فوق‌العاده فروشگاههای زنجیره‎‌ای نیز تا پایان سال و برخی نیز تا روزهای ابتدایی سال جدید ادامه خواهد یافت.

مدرس‌خیابانی گفت: علیرغم اینکه مدت برگزاری نمایشگاههای بهاره 10 روز و تا 20 اسفندماه در نظر گرفته شده است، اما این آمادگی وجود دارد که هرگونه تقاضای مازاد به هر شیوه ممکن، پاسخ داده شود و محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.

ابلاغیه غضنفری برای آماده‌باش 24 ساعته انبارها و سردخانه‌ها

مدرس‌خیابانی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمامی انبارها و سردخانه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و شبکه حمل و نقل ابلاغ کرده که به صورت 24 ساعته و شبانه‌روزی در حال آماده بارش باشند تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدون وقفه به بازار ارایه شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون حمل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ در حال انجام است و شرایط به گونه‌ای فراهم شده تا بدون وقفه کالارسانی به بازار صورت گیرد.

حمل میوه‌های ذخیره‌سازی شده به استانها

مدرس خیابانی با اشاره به حمل نیمی از میوه‌های ذخیره‌سازی شده به استانها گفت: کار توزیع میوه‌های ذخیره‌سازی شده از 20 اسفندماه به مرور آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از تقاضای مردم برای میوه، از 20 اسفندماه روانه بازار می‌شود که بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که کار توزیع از این روز آغاز شود.

خانه‌های متروکه، انبارهای جدید کالاهای اساسی!

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شیوه جدید احتکار مواد غذایی و کالاهای اساسی گفت: به تازگی چند خانه متروکه که محل جمع‌آوری کالاهای اساسی اعم از گوشت مرغ شده بود، کشف شده است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که با توجه به تدارک وسیع دولت برای تامین اقلام اساسی، ابلاغیه جدیدی صورت گرفته که انبار کردن 6 قلم کالای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت مرغ، پودر شوینده و گوشت قرمز مصداق بارز احتکار و اختفاء و نیز امتناع از عرضه کالا است؛ لذا با آن به شدت برخورد می‌شود.

مدرس‌خیابانی گفت: موجودی انبارها باید هر 15 روز یکبار گزارش شود تا روند ورود و خروج کالاها کاملا تحت کنترل و بررسی باشد تا عده‌ای ارزاق عمومی مردم را برای سودجویی، احتکار نکرده و بازار را برای آنها ناامن کنیم.

مردم خانه‌های محتکر کالاهای اساسی را معرفی کنند

به گفته وی، دو منزل در منطقه مرکزی تهران مورد بازرسی قرار گرفته‌‍اند که در آن، مقادیر متنابهی از اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ ذخیره شده بود، بنابراین اگر مردم اطلاعی در رابطه با چنین منازلی دارند، حتما مراتب را با شماره تلفن 124 در میان گذارند.

مدرس‌خیابانی تاکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد که سودجویان، جو ناآرامی را برای بازار کالاهای اساسی به تصویر کشند و بر این اساس، در حوزه تامین و نیز توزیع، کنترل و نظارت‌های لازم صورت خواهد گرفت.

اجازه نمی‌دهیم با سفره‌های مردم بازی شود

عضو ستاد تنظیم بازار گفت: دولت اجازه نمی‌دهد تا عده‌ای با سوداگری، در مورد کالاهای اساسی با سفره‌های مردم شوخی کنند، بلکه با شدت برخورد می‌شود و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی اصناف، بازرسان افتخاری و نیز بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در کنار گشتهای سیار تعزیرات، به کنترل بازار خواهد پرداخت.