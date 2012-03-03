حضور گسترده در انتخابات نشان از ولایتمداری مردم کرمان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح شنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کرمان در جمع دست اندکاران برگزاری انتخابات گفت: ملت ایران حماسه ای عظیم در روز 12 اسفند خلق کردند.

وی گفت: مردم کرمان مانند همیشه حضوری چشمگیر و باشکوه در پای صندوق های رای داشتند که این نشان از ولایی بودن مردم این دیار دارد.

نجار با اشاره به زحمات عوامل برگزاری انتخابات گفت: خوشبختانه در سایه اتحاد و همدلی مسئولین و مردم شاهد برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل بودیم.

وی تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر سیلی سختی بر دهان استکبار جهانی زدند.