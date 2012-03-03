  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۸

نجار:

حضور گسترده در انتخابات نشان از ولایتمداری مردم کرمان دارد

حضور گسترده در انتخابات نشان از ولایتمداری مردم کرمان دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان حضور گسترده مردم این استان در انتخابات را نشان دهنده ولایتمداری کرمانی ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح شنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کرمان در جمع دست اندکاران برگزاری انتخابات گفت: ملت ایران حماسه ای عظیم در روز 12 اسفند خلق کردند.

وی گفت: مردم کرمان مانند همیشه حضوری چشمگیر و باشکوه در پای صندوق های رای داشتند که این نشان از ولایی بودن مردم این دیار دارد.

نجار با اشاره به زحمات عوامل برگزاری انتخابات گفت: خوشبختانه در سایه اتحاد و همدلی مسئولین و مردم  شاهد برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل بودیم.

وی تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر سیلی سختی بر دهان استکبار جهانی زدند.

کد مطلب 1550060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها