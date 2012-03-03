به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تذکرة‌التواریخ» توسط ولی عبدالله کابلی در قرن دهم هجری نوشته شده است که توسط علیرضا قوجه‌زاده تصحیح شده است. کتابی که توسط کتابخانه مجلس چاپ می‌شود، نسخه خطی دست‌خط نویسنده است. از این کتاب، تنها 3 نسخه خطی وجود دارد که 2 نسخه از آن‌ها در کشورهای آسیای میانه یعنی تاجیکستان و ازبکستان است و نسخه سوم در شبه قاره هند نگهداری می‌شود.

قوجه‌زاده با دسترسی به 2 نسخه موجود در تاجیکستان و ازبکستان، این 2 نسخه را با یکدیگر مقابله کرده و تصحیح آن را انجام داده است. این 2 نسخه به ترتیب متعلق به قرون 10 و 11 هجری هستند که نسخه موجود در ازبکستان، همان نسخه اصلی است. مصحح این نسخه در طول فعالیت تصحیح نتوانست به نسخه موجود در هند دست یابد.

«تذکرة‌التواریخ» کابلی شامل 6 طبقه یا بخش است که تاریخ پیامبران، انبیا، صحابه و اولیا طبقه اول آن را تشکیل می‌دهد. شاعران، سلاطین، فتح قلعه‌ها، تاریخ آبادی عمارت‌ها، پل‌ها و مساجد و ... از دیگر موضوعات طبقات دیگر کتاب است. نسخه تصحیح شده کتاب، حدود هزار صفحه دارد و در حال حاضر برای چاپ آماده می‌شود. امکان دارد انتشار این کتاب، پیش از سال 91 انجام بگیرد، اما در صورت میسر نشدن این امر، چاپ آن در سال آینده عملی خواهد شد.

عبدالله کابلی، هنوز به چهره‌ای شناخته شده تبدیل نشده است. حتی احمد گلشیر معانی نویسنده تاریخ دو جلدی تذکره‌های فارسی در مجموعه‌اش اشاره‌ای به او و آثارش نداشته است. با بررسی این نسخه خطی در موزه سیمیانف انیستیتوی علوم و تاریخ تاجیکستان، محققان کشور از وجود آن مطلع می‌شوند و قوجه‌زاده تصحیح آن را به عهده می‌گیرد. کابلی نگارش این کتاب را در سال 990 هجری آغاز کرد و در سال هزار و ده آن را به سرانجام رساند.

نویسنده در این نسخه خطی از منابعی مانند تاریخ طبری، زبده‌التواریخ، تاریخ جهانگشا، تذکره‌الشعرا و ... استفاده کرده است. شرح تاریخ پیش از اسلام و به عنوان مثال داستان اصحاب کهف، تاریخ پیامبران تا پیامبر اکرم (ص)، تاریخ ایرانیان قبل و بعد از اسلام، تاریخ پس از اسلام و حوادث زمان معصومان و خلفا، تاریخ شاعران و نویسندگان فارسی تا زمان حکومت اکبرشاه در هندوستان از بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده طبقات «تذکره‌التواریخ» ولی عبدالله کابلی هستند.