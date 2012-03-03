تقدیر از خدمات داور ایرانی در مالزی / علی دهقانی راهی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم پیراهن تیم ملّی فوتبال مالزی توسط "داتو راجا گوپال" مربّی تیم ملی مالزی به عنوان یادگار به دهقانی اهدا شد .

علی دهقانی داور جوان کشورمان بعد از قضاوت در 20 مسابقه ، سوپر لیگ، لیگ برتر، جام ریاست جمهوری و مالزیا کاپ شامگاه امروز شنبه کوالالامپور را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی که به عنوان نخستین داور خارجی در لیگ ملی مالزی قضاوت می کرد از بین 44 داور منتخب برای قضاوت در مالزیا کاپ انتخاب شد.



وی فصل گذشته به عنوان نخستین داور خارجی بارها مسابقات فوتبال در لیگ ملی مالزی را قضاوت کرد و از میان 160 داور ملی فعال در لیگ این کشور انتخاب شد .

همکاری 18 ماهه علی دهقانی با مالزی بر اساس دعوت فدراسیون فوتبال مالزی از وی بوده است .