کوفی عنان در رسیدگی بیطرفانه به مسائل سوریه جدی به نظر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در پایان این دیدار ضمن سازنده خواندن گفتگو ها اعلام کرد : مسائل و حساسیتهای مهم مربوط به سوریه و منطقه در این گفتگو مطرح شد و با توجه به اهمیت مسائل و اشرافی که آقای کوفی عنان نسبت آن دارد و همچنین سابقه و شخصیت مورد احترام خود ایشان ، امیدواریم بتواند نقش موثری در این رابطه ایفا کند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : نکته مهم در این ملاقات ، در یافت عزم جدی آقای کوفی عنان برای رسیدگی به مسائل مربوط به سوریه بطور مستقل و پرهیز از هر نوع نگاه جانبدارانه است .

