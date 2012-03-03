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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۰

خزاعی بعد از ملاقات با عنان:

کوفی عنان در رسیدگی بیطرفانه به مسائل سوریه جدی به نظر می رسد

کوفی عنان در رسیدگی بیطرفانه به مسائل سوریه جدی به نظر می رسد

بدنبال معرفی کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در امور سوریه ، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با وی ملاقات و گفتگو کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در پایان این دیدار ضمن سازنده خواندن گفتگو ها اعلام کرد : مسائل و حساسیتهای مهم مربوط به سوریه و منطقه در این گفتگو مطرح شد و با توجه به اهمیت مسائل و اشرافی که آقای کوفی عنان نسبت آن دارد و همچنین سابقه و شخصیت مورد احترام خود ایشان ، امیدواریم بتواند نقش موثری در این رابطه ایفا کند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : نکته مهم در این ملاقات ، در یافت عزم جدی آقای کوفی عنان برای رسیدگی به مسائل مربوط به سوریه بطور مستقل و پرهیز از هر نوع نگاه جانبدارانه است .
 

کد مطلب 1550064

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