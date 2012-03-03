تمدید مهلت تعویض کارت معافیت سربازی تا دهم اردیبهشت

سرهنگ فرهاد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان بندی تعویض کارتهای معافیت قدیمی با کارت هوشمند گفت: براساس اعلام قبلی دارندگان کارت معافیت در دهه 80 از دهم دی تا دهم اسفندماه امسال برای تعویض کارت مهلت داشتند. این در حالی است که زمان تعویض کارتهای صادر شده در دهه 70 نیز از دهم اسفند آغاز و تا 10 فروردین سال ٱینده ادامه دارد.
وی ادامه داد: دارندگان کارت معافیت از سال 60 تا 69 نیز باید از دهم فروردین تا دهم اردیبهشت ماه سال آینده با مراجعه به مراکز پلیس 10+ کارت خود را تعویض کنند.
وی ادامه داد:افرادی که در زمان تعیین شده نتوانستند کارت خود را تعویض کنند تا دهم اردیبهشت ماه مهلت دارند تا کارت خود را تحویل داده و کارت هوشمند دریافت کنند.
معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی با بیان این که از دهم اردیبهشت سال آینده تمامی کارتهای معافیت قدیمی از اعتبار ساقط میشود، افزود: در صورتی که فردی کارت خود را تعویض نکند کارت قدیمی فاقد اعتبار محسوب می شود.
وی تاکید کرد: پس از اتمام تعویض کارتهای معافیت کار تعویض کارتهای پایان خدمت آغاز میشود.
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