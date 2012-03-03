تمدید مهلت تعویض کارت معافیت سربازی تا دهم اردیبهشت

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی گفت: دارندگان کارت معافیت خدمت وظیفه که کارت خود را در دهه 80 گرفته‌اند و مهلت آنها برای تعویض به پایان رسیده می‌توانند تا دهم اردیبهشت کارت خود را تعویض کنند.