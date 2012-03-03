آغاز ثبت نام در مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی از فردا

علی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: ثبت نام دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نخستین بار از 14 اسفند آغاز و تا 21 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: داوطلبان ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهلت مقرر می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پذیرش در 13 رشته و 8 استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان و کرمانشاه انجام می شود.

صدر افزود: آزمون تخصصی دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی 29 اردیبهشت ماه 91 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.