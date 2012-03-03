احمدی نژاد به مجلس می رود/ واکنش حنا به هیلاری درباره گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز شنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

لوازم خانگی در راه سکه!

قدس در خبری به افزایش قیمت لوازم خانگی اشاره کرده و نوشته رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش 30 درصدی قیمت لوازم خانگی از آذرماه سال گذشته تا کنون خبر داده و گفته است: هم اکنون بازار لوازم خانگی مانند بازار سکه شده و قیمت ها روز به روز تغییر می کند.

بازار داغ کارگروه های ویژه در دولت

قدس همچنین به افزایش تشکیل کارگروه های ویژه در دولت پرداخته و آورده این روزها بازار ایجاد کارگروه در دولت آنقدر داغ است که برای حل هر مشکل کوچک و بزرگی، در کوتاه ترین زمان یک کارگروه ویژه تشکیل می شود، از کارگروه استقبال از بهار گرفته تا کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و یا ساماندهی نرخ ارز.

جهرمی هم به دادگاه می آید

روزنامه گسترش به نقل از مهر و با اشاره به پرونده اختلاس بانکی به احضار جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات به دادگاه در این ارتباط خبر داده و نوشته سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه دومین جلسه اختلاس سه هزار میلیاردی قبل از عید برگزار می‌شود گفت: در پرونده اختلاس اشکالاتی وجود داشت که در حال تکمیل شدن و رفع نقص است. ساعت 11 صبح امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در مسجد الجواد(ع) همانند سایر شهروندان در صفوف رای دهندگان قرار گرفت. وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاریخ بعدی دادگاه اختلاس گفت: به احتمال قوی دومین جلسه دادگاه قبل از سال جدید برگزار می شود. سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات وکیل متهمان در جلسه دادگاه مبنی بر مطالعه نکردن کیفرخواست و پرونده گفت: این صحبت صحیح نیست زیرا وکیل باید برای پرونده وقت می گذاشت شاید این وقت یک ساعت باشد یا پنج ساعت ولی حضور وکیل در پرونده مانعی نداشت. وی در پاسخ به اینکه چرا برخی از متهمان مانند آقای جهرمی در دادگاه حاضر نبودند، گفت: قرار مجرمیت آقای جهرمی صادر شده است و وی نیز جزو صد نفر از متهمان است و در دادگاه حاضر خواهد شد. البته در میان این 32 متهم، متهمانی هستند که اتهامات دیگری هم دارند که به آنها رسیدگی می شود. محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه رئیس قوه قضائیه قبل از دادگاه اعلام کرده بود که 5 نفر از متهمان مفسد فی الارض هستند، گفت: این برداشت غلط رسانه ها بود زیرا آیت الله آملی لاریجانی گفته بود آنچه در کیفرخواست دادستان وجود دارد بر اساس ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده 4 قانون ارتشاع و کلاهبرداری 5 نفر شامل حکم مفسد فی الارض می شوند.

پیرمرد 100 ساله پس از رای دادن درگذشت

جوان در خبری نوشت: پیرمرد 100 ساله همدانی پس از ادای دین و انداختن رای در صندوق، جان به جان آفرین تسلیم کرد. بر اساس این گزارش ،‌ این پیرمرد وظیفه شناس به رغم داشتن بیماری و کهولت سن با حضور در مـدرسه سعادت کـوی علی آباد همدان پس از انداختن رای خود ، در همان شعبه اخذ رای به رحمت ایزدی پیوست.

حتی شل انگلیسی هم تحریم ها را دور زد

کیهان در بخش "خبر ویژه" با اشاره به تحریم های نفتی علیه کشورمان و دور زدن این تحریم ها توسط شرکت انگلیسی - هلندی شل آورده است: خبرگزاری رویتر از دور زدن تحریم های نفتی ایران توسط شرکت انگلیسی-هلندی شل خبر داد. رویتر نوشت: به رغم تحریم های نفتی علیه ایران، گزارش ها حاکی است که یک نفتکش بزرگ ‏ایرانی برای تحویل حدود "5/1میلیون بشکه نفت" به شرکت عظیم نفتی "شل" در بندری در ‏سنگاپور لنگر انداخته است. رویتر با استناد به اطلاعات خود و همچنین اظهارات سه منبع تجاری آگاه اعلام کرد که تانکر "دلوار"، متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، روز پنج شنبه بعدازظهر در بندری در جزیره بوکوم ‏سنگاپور، محل استقرار یکی از پالایشگاه های شرکت "رویال داچ شل"، لنگر انداخته است. ‏منابع تجاری آگاه بر این باورند که این نفتکش به منظور تحویل بار خود به این پالایشگاه که به ‏گفته رویترز روزانه 500هزار بشکه نفت تولید می کند، به جزیره بوکوم آمده است. یکی از این منابع به خبرگزاری رویترز گفته است: "بله، شل این نفت را خریداری کرده است. هیچ ‏دلیل دیگری برای لنگر انداختن این کشتی در بوکوم وجود ندارد." این اخبار در حالی منتشر شده است که اتحادیه اروپا و آمریکا خریدنفت از ایران را تحریم کرده اند ‏و از شرکت ها و کشورهای هم پیمان خود خواسته اند تا با این تحریم ها همراهی کنند. در همین حال انتشار شایعه انفجار یک خط لوله نفتی در العوامیه عربستان هر چند با تکذیب از ‏سوی مقامات سعودی مواجه شد اما قیمت جهانی نفت را به 128 دلار رساند، رقمی که 4 سال ‏گذشته (از ژوئیه 2008) بی سابقه بوده است.

اوباما به تازگی اذعان کرد که خبر تحریم نفت ایران باعث شوک شدید در قیمت نفت و سوخت و ‏بنزین شده و چاره فوری برای این بحران وجود ندارد.‏

گرگیجه رسانه کودتا از شکست پروژه تحریم

کیهان همچنین نوشت: ارگان کودتاگران 28 مرداد 1332، با انفعال در مقابل حضور دشمن شکن ملت ایران پای صندوق های رأی خواستار آن شد که محافل ضد انقلاب مدعی تقلب در انتخابات شوند! شبکه دولتی بی بی سی که از 70 سال پیش مستقیما زیر نظر ام آی6 فعالیت می کند، تصاویر حضور گسترده مردم در انتخابات را نمایشی خوانده و با اشاره به پروژه شکست خورده تحریم انتخابات گفت: بنابراین به نظر می رسد مخالفان حاکمیت آمارهای مشارکت گسترده را نخواهند پذیرفت و برگزارکنندگان انتخابات را متهم به تقلب، دست بردن در نتایج و آرا خواهند کرد. تحلیلگر نابغه بی بی سی البته فراموش کرده که ادعای تقلب منطقا از سوی کسانی مسموع است که در انتخابات شرکت کرده باشند و آنها که از خارج ایران- در گروهک های چند نفره و حداکثر چند ده نفره- خواستار تحریم انتخابات شده بودند، عقلا نمی توانند درباره نتایج و آرا نظر بدهند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شاید سعید مرتضوی

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" خبر از احتمال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی داده و نوشته است: گمانه‌ زنی‌ها درخصوص اینکه چه کسی مدیرعامل تامین اجتماعی خواهد شد مدتهاست شروع شده و در میان نام‌ها مطرح ‌شده چهره‌هایی چون علی سعیدلو، محمد علی‌آبادی و مهمتر و جالبتر از همه سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. گفته می‌ شود بخت مرتضوی برای تصدی این پست از سایر کاندیداها بیشتر است و حتی عده‌ای مدیرعاملی او را قطعی می‌دانند. هرچند باید دید این تغییر مهم چه زمانی نهایی می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد سرپرستی موسویان در سال آینده ادامه داشته باشد.

بازداشت تعدادی خرابکار در تهران

روزنامه ایران در بخش "دیگه چه خبر؟" از بازداشت 10 نفر در خصوص مسائل امنیتی مرتبط با انتخابات خبر داده و نوشته رئیس کمیته امنیتی - انتظامی ستاد انتخابات استان تهران روز گذشته اعلام کرد 10 نفر در خصوص مسائل امنیتی مرتبط با انتخابات بازداشت شده اند. وی در این خصوص گفت: " تمام افرادی که با عوامل خارجی در ارتباط بود هاند، از طریق ارتباطات مجازی شناسایی شده اند. تا کنون 10 نفر از کسانی که از خارج کشور هب استان تهران وارد شده اند، دستگیر شده و در بازداشتگاه هستند." باقری همچنین با اشاره به برقراری امنیت کامل در طول برگزاری انتخابات خبر داد بیش از 15 هزار نیرو امنیت انتخابات را بر عهده داشته اند.

مجلس نهم ائتلافی خواهد بود

ایران همچنین به نقل از محسن رضایی نوشت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیش بینی من این است که نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ائتلافی خواهد بود. محسن رضایی در جمع خبرنگاران افزود: اصولگرا هستم اما به دنبال انحصار طلبی و ماندن مطلق در قدرت نیستم و سعی می کنم با انعطاف خود را با آینده انطباق دهم. رضایی در پاسخ به این سئوال که در این دوره مجلس هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان شرکت دارند نظر شما چیست؟ گفت: مفهوم دموکراسی همین است که افراد با سلایق مختلف در انتخابات شرکت کنند. وی در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از میزان شرکت مردم در این دوره از انتخابات چیست گفت: بیش از 50 درصد مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.

واکنش حنا به هیلاری درباره خرید گاز

در "سایه خبر" روزنامه جام جم در خبری به واکنش وزیر خارجه پاکستان به خواسته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در خصوص تحریم ها علیه ایران، اشاره شده و می خوانیم: حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان در واکنشی صریح به هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود توصیه کرد در رابطه اسلام اباد و تهران مداخله نکند. به گزارش بی. بی. سی، پس از آن که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، پاکستان را تهدید کرد که در صورت پیش بردن توافق گازی با تهران هدف تحریم های آمریکا قرار می گیرد، حنا ربانی وزیرخارجه پاکستان گفت: هیچ کشور سومی نمی تواند خواسته های خودش را بر رابطه تهران و اسلام آباد دیکته کند. بر اساس قرار داد امضا شده بین تهران و اسلام آباد، ایران سالانه 8 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد. کمبود انرژی در حال حاضر در پاکستان بشدت مردم این کشور را تحت فشار قرار داده است.

رئیس جمهور اعلام کرد که به مجلس می رود

تهران امروز به نقل از مهر، با اشاره به طرح سئوال از رئیس جمهور و حضور وی در مجلس برای پاسخگویی به این سئوالات نوشت: لطف الله فروزنده معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که نظر وی را درباره سوال از رئیس جمهور و حضور آقای احمدی نژاد در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی پرسید، گفت: شخصا سوال از رئیس جمهور را در این شرایط به صلاح نمی دانم. البته رئیس جمهور اعلام کردند به مجلس خواهند رفت و پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهند بود. فروزنده خاطر نشان کرد: به نظر من به عنوان یک کارشناس ما در شرایط خاصی به لحاظ بین المللی هستیم و هرچه انسجام، وحدت و اقتدار بیشتری نشان دهیم در این شرایط بهتر است. وی گفت: رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور است و در این شرایط باید از همه مسئولان حمایت کنیم تا قطار انقلاب به خوبی پیش برود. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: البته نوع سوال از رئیس جمهور نیز باید معطوف بر وظایف باشد که اگر این طور باشد مناسب بوده و اگر معطوف بر وظایف نباشد شرایط دیگری پیش خواهد آمد. وی بعد از انداختن رای خود در صندوق انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: پیش بینی می کنم 80 درصد ترکیب مجلس نهم اصولگرایان باشند و البته در این دوره یک رقابتی را در میان خانواده اصولگرایان شاهد بودیم. وی گفت: تعامل دولت و مجلس بستگی به ترکیب مجلس نهم دارد.

سید محمد خاتمی در دماوند رای داد

ملت ما در بخش "غیر رسمی" به حضور خاتمی در پای یک صندوق رای در حوزه انتخابیه دماوند اشاره کرده و آورده است سید محمد خاتمی با حضور در پای یک صندوق اخذ رای در حوزه انتخابیه دماوند، در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. خاتمی که گفته می شد در خارج تهران به سر می برد، دیروز ساعت 13 و 30 دقیقه بعد از ظهر با حضور در پای صندوق رای مستقر در حسینیه پنج تن منطقه آبسرد گیلاوند واقع در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه، رای خود را به این صندوق انداخت. بنابراین گزارش، حسینیه پنج تن که خاتمی در آن اقدام به مشارکت در انتخابات مجلس نهم کرد، در نزدیکی ویلای علی خاتمی برادر سید محمد خاتمی قرار دارد.

زن آمریکایی به اوباما چه گفت؟

وطن امروز در ستون "سایه روشن" در خبری نوشت: در جریان دیدار اوباما با گروهی از حامیان مالی اش در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، یک زن آمریکایی با قطع سخنان اوباما به وی گفت: "از قدرت رهبری خود استفاده کن! به جنگ ایران نرو!" به گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، اوباما در پاسخ به این زن آمریکایی اظهار داشت :" هیچ جنگی بر ضد ایران اعلام نشده است. شما اندکی تند می روید". این اتفاق چند روز قبل از آن رخ داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل قرار است به واشنگتن سفر کند و در دیدار با اوباما در کارخ سفید، وی را به حمایت از برنامه های تندروانه خویش علیه ایران مجاب کند. اوباما قرار است امروز با جوبایدن، معاون اول و هیلاری کلینتون وزیر خارجه کابینه خود دیدار کند تا به هماهنگی مذاکرات آمریکا و اسرائیل در واشنگتن مبادرت ورزند.

التماس ناکام سایت های صهیونیستی به مردم برای شرکت نکردن در انتخابات

وطن امروز همچنین در خبری تحت این عنوان به التماس سایت های صهیونیستی از مردم ایران برای عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم اشاره کرده و آورده است: التماس سایت های ضد انقلاب و صهیونیستی به مردم برای تحریم انتخابات مجلس نهم اتفاقی بود که طی روزهای منتهی به انتخابات به وضوح قابل رویت بود. در حالیکه نظرسنجی‌های معتبر حاکی از افزایش مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره‌های قبلی است، سایت‌های ضدانقلاب و ‌صهیونیستی به التماس از مردم برای تحریم انتخابات روی آوردند.سایت صهیونیستی بالاترین صفحه اول خود را به پست‌هایی در راستای تحریم انتخابات مجلس نهم اختصاص داد.‌یکی از این پست‌ها که نشان‌دهنده ناامیدی صدانقلاب از کاهش مشارکت مردم در انتخابات است، تیتر جالبی دارد. در تیتر این مطلب نوشته شده است: مردم رأی ندهید؛ شما را به شرفتان رأی ندهید ... رسانه‌های ضدانقلاب در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس نهم تلاش‌های گسترده‌ای برای القای ناامیدی در جامعه در راستای کاهش مشارکت مردم در انتخابات انجام دادند.