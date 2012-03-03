اتمام مداخله خارجی و جلوگیری از ارسال پول و سلاح برای مخالفان نیاز فوری برون رفت سوریه از بحران

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان در خصوص تحولات سوریه ، از مواضع و اظهارات برخی کشورها که سوریه را به سمت درگیری داخلی سوق داده اند، اظهار تاسف کرد.

محمد خزاعی ضمن آرزوی موفقیت برای کوفی عنان افزود : نکته مهمی که مایلم بر آن تاکید کنم آنست که باید اجازه بدهیم کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه، ماموریتش را انجام بدهد و فضائی را ایجاد کنیم که بتواند بی طرفانه وظایفش را ایفا کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان خاطر نشان ساخت : جای بسی تاسف است که از آغاز تحولات سوریه ،برخی کشورها مواضع و اظهارات تحریک آمیزی در جهت تضعیف هرگونه امکان حل وفصل سیاسی داشته ،خواستار تغییر حکومت در سوریه شده ،مخالفان را درجهت کشمکش مسلحانه تشویق کرده و این کشور را به سمت در گیری داخلی سوق داده اند .

محمد خزاعی پایان دادن به مداخله خارجی و جلوگیری از ارسال پول و سلاح برای گروههای مخالف را نیاز فوری در سوریه برای برون رفت از بحران دانست و تصریح کرد: مردم در مناطقی که در گیری وجود دارد نیاز به کمکهای انساندوستانه دارند و حضور گروههای شورشی مانعی برای کمکهای انساندوستانه به غیر نظامیان که در وضعیت وخیمی به سر می برند ،است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود : تحولات در سوریه این حقیقت را نشان می دهد که تحریمهای اجباری ،فشارها و تلاش برای مداخله در امور داخلی این کشور تنها باعث تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی خواهد شد .

وی اضافه کرد : بی ثباتی در سوریه عواقب منفی زیادی در کل منطقه خواهد داشت و هدف ما باید متمرکز بر روی ایجاد روندی باشد که به تفاهم سیاسی گسترده تر ،تقویت اتحاد ملی ،تضمین نظم عمومی ،امنیت ملی ،ثبات و موفقیت مردم سوریه منجر خواهد شد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان تاکید کرد: ما معتقدیم نقش اصلی دبیرکل سازمان ملل و همچنین نماینده ویژه دبیرکل ،کمک و تسهیل تعامل در بین گروههای سیاسی سوریه و حکومت این کشور در جهت ایجاد یک روند سیاسی به رهبری و مشارکت خود سوریها است و در این روند ،اصلاحات اعلام شده توسط حکومت سوریه که برپایه آمال و آرزوهای مردم سوریه است مورد توجه قرار گرفته و احترام به حاکمیت ،اتحاد و تمامیت ارضی این کشور تضمین می شود واین درخواست باید از سوی همه گروهها محترم شمرده شود .